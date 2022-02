A londoni ukrán nagykövet már arról beszélt, hogy országa lemondana a NATO-belépésről. Aztán visszakozott

Ukrajna lemondhat Oroszország "zsarolására" arról a szándékáról, hogy a NATO-hoz csatlakozzon, nyilatkozta Vadim Prisztajko londoni ukrán nagykövet a BBC-nek.



Az észak-atlanti katonai szövetség 2008-ban határozott úgy, hogy Ukrajna a jövőben csatlakozhatna a NATO-hoz, ami, ha megvalósulna, a NATO közvetlen szomszédjává válna Oroszországnak.orosz elnök többször beszélt az utóbbi időben arról, hogy egy esetleges ukrán NATO-csatlakozás háborúhoz vezetne a Krím-félsziget ellenőrzéséért.

ukrán elnök a nagykövet nyilatkozatát követően leszögezte:

Ukrajnának az európai uniós és a NATO-csatlakozás továbbra is prioritást jelent, amelyeket az alkotmány is előír. Az elnök szóvivője útján azt is közölte, a londoni ukrán nagykövetnek magyarázatot kell adnia nyilatkozata miatt.



A BBC ezek után egy tisztázó kérdést intézett Vadim Prisztajko nagykövet felé, hogy tehát akkor újragondolná-e Ukrajna a NATO-hoz való csatlakozási ambícióit, mire így válaszolt a nagykövet: "Nem, ezt nem és nagyon örülök, hogy van lehetőségem pontosítani az álláspontomat."A nagykövet ezután úgy folytatta a tisztázást a Reuters tudósítása szerint: "Nem vagyunk a NATO tagjai jelenleg és ahhoz, hogy elkerüljük a háborút, sokféle engedményre készen állunk és éppen ezt tesszük az Oroszországgal folytatott megbeszélések során. De ezeknek semmi közük a NATO-tagsághoz, ami benne van az alkotmányban. Ezek az engedmények nem a NATO-val kapcsolatos ambícióink elhalasztását jelentik. Arról van szó, hogy jelenleg nem vagyunk ennek a családnak a tagjai, ezért valami mást kell keresnünk, mint például kétoldalú megállapodásokat az Egyesült Királysággal, az Egyesült Államokkal. Így tehát a NATO-tagságon felül további megállapodásokra törekszünk, amelyek lehetővé tennék, hogy túléljük ezt a mostani megpróbáltatást."