A francia szabadságkonvojoknak Párizst nem sikerült blokád alá vonniuk

A francia hatóságok mintegy 7000 csendőrt és rendőrt mozgósítottak, hogy megakadályozzák, hogy a tüntetők megbénítsák Párizst. Február 12-13-án a rendőrök könnygázt használtak a tüntetők feloszlatására a Champs-Elysées-n és környékén.A francia hatóságok nem tiltották be az egészségügyi intézkedéseket ellenzők heti demonstrációit, csak a motoros konvojok belépését Párizsba. A szervezők szerint mintegy 7000 járművet mozgósítottak Párizs blokkolására, a Franciaország különböző részeiről érkezett tüntetők közül sokan azonban szombaton inkább piknikeztek egyet Párizs mellett, azután továbbmentek Brüsszelbe.A francia "szabadságkonvojok" követelései elsősorban az egészségügyi útlevél törlésére és a járvány kezelésével kapcsolatos egyéb korlátozások feloldására irányulnak. Sok tüntető azonban az üzemanyag- és energiaárak emelkedése ellen is tiltakozik, magasabb béreket követelnek, vagy egyszerűen csakelnök leváltását követelik.Amúgy Kanadában a járvány elleni küzdelem keretében bevezetett korlátozások sokkal szigorúbbak, mint a francia hatóságok által elfogadottak.A franciaországi tiltakozásokkal összefüggésben Emmanuel Macron elnök nyugalomra szólított fel.francia miniszterelnök pedig a maga részéről kijelentette: "a véleménynyilvánításhoz való jog alkotmányos jog, amelyet köztársaságunk és demokráciánk garantál. De nincs jogunk másokat blokád alá vonni vagy megakadályozni szabad mozgásukban”.

Franciaországban a néhány napja Párizsba induló úgynevezett "szabadságkonvojoknak" nem sikerült blokád alá vonniuk a francia fővárost a kanadai forgatókönyv szerint. A tiltakozók egy része most Brüsszel felé tart, ahol több európai ország oltásellenes aktivistáival találkoznak.