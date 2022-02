Kijev nem kapott választ Moszkvától a 48 órás ultimátumára

"Megtesszük ezért a következő lépést. Ukrajna a következő 48 órán belül találkozót hív össze Oroszországgal és az összes állammal, amely részese az (EBESZ által elfogadott) bécsi dokumentumnak" - írta a Twitteren. Hozzátette: ha "Oroszország komolyan veszi saját szavait a biztonság oszthatatlanságáról az EBESZ-térségben, akkor teljesítenie kell a katonai átláthatóságot érintő kötelezettségvállalásait a feszültség csökkentése és az összes részt vevő állam biztonságának növelése érdekében".Kuleba pénteken jelentette be, hogy Kijev a bécsi dokumentumnak megfelelően részletes felvilágosítást kért az Oroszországi Föderációtól az Ukrajnával szomszédos területeken és a megszállt Krím-félszigeten végzett katonai tevékenységekkel kapcsolatban.Az 1992-ben elfogadott bécsi dokumentum rendelkezései szerint Oroszországnak pontosan meg kell határoznia a katonai tevékenység területeit, meg kell jelölnie a befejezés időpontját, valamint a katonai alakulatok nevét, alárendeltségét, számát, továbbá a fegyverek és katonai felszerelések típusát - mutatott rá a miniszter. Közölt, hogy a válaszadásra 48 órát adtak Oroszországnak.Kuleba előre bocsátotta, hogy elégtelen vagy nem megfelelő válasz esetén Ukrajna Oroszországhoz és a bécsi dokumentum többi tagállamához fordul rendkívüli ülés összehívása érdekében, amelyen Oroszországnak pontosításokat kell tennie."Továbbra is kihasználunk minden diplomáciai lehetőséget Ukrajna biztonságának szavatolása érdekében" - hangsúlyozta még pénteken a külügyminiszter.

