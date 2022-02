Feloszlatta a rendőrség az Ambassador-hidat elzáró tüntetést

Azok után, hogy az Ambassador-híd blokádjának megszüntetését rendelte el az Ontariói Legfelsőbb Bíróság, a rendőrség felszámolta a Kanada és az Egyesült Államok határát elzáró tüntetést - írja a BBC.



A kötelező oltás ellen tiltakozó kamionosoknak szombat kora estig hagyott haladékot a bíróság, hogy elhagyják az amerikai-kanadai határon átívelő hidat.Azok után, hogy pénteken a bíróság megállapította, jogsértő a híd lezárása, szombaton már meg is kezdődött a tiltakozók kiszorítása.A rendőrök mostanra felszámolták a tüntetést, de a híd azonban továbbra is zárva marad. A BBC beszámolója szerint az érintett járművek közül sokan békésen távoztak a rendőri utasításra, de ahogy elterjedt a rendőrségi akció híre, újabb tüntetők jelentek meg, ideiglenesen felduzzasztva a tömeget. A rendőrség közleménye szerint a vasárnapi akciójukban több résztvevőt is letartóztattak garázdaság miatt, illetve több járművet is lefoglaltak.