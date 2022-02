Újraválasztották Frank-Walter Steinmeiert államfőnek Németországban

Megválasztása után elmondott beszédében kiemelte, hogy "egy katonai konfliktus, egy kelet-európai háború veszélyének kellős közepén vagyunk", és "Oroszország viseli a felelősséget ezért". Hozzátette: azt kéri Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, hogy "vegye le a kötelet Ukrajna nyakáról".A jelképes szerepet betöltő, reprezentatív feladatokat ellátó szövetségi elnököt az alaptörvény értelmében nem közvetlenül a választópolgárok választják meg, hanem a szövetségi közgyűlés (Bundesversammlung), amelynek kizárólag ez a feladata.A testület felét a szövetségi parlament (Bundestag) mindenkori képviselői teszik ki. Ugyanennyi küldöttet delegál a 16 tartomány a helyi parlamenti erőviszonyok arányában. Mivel a tavaly szeptemberi szövetségi parlamenti választással felállt Bundestag minden korábbinál nagyobb - 736 képviselőből áll -, a szövetségi közgyűlés is rekord nagyságú, 1472 tagja van.Érvényesen 1425-en szavaztak. Frank-Walter Steinmeiert 1045-en támogatták, a hivatalban lévő államfő így már az első fordulóban megszerezte a folytatáshoz szükséges abszolút többséget.A második helyen a Bundestag legnagyobb ellenzéki frakcióját alkotó CDU/CSU jobbközép pártszövetségtől jobbra álló ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) jelöltje,végzett 140 szavazattal. Max Otte a CDU tagja. Párttagságát felfüggesztették, amiért elvállalta a az AfD államfőjelölti felkérését.A szövetségi kormányt alkotó koalíció legnagyobb tagjától, a Német Szociáldemokrata Párttól (SPD) balra álló Baloldal (Die Linke) jelöltje,96 szavazatot szerzett. Az utolsó helyen a Szabad Választók (Freie Wähler) nevű Bundestagon kívüli párt jelöltje,végzett 58 szavazattal.A szövetségi közgyűlés ülését rendszerint a Bundestag székháza, a Reichstag épület plenáris üléstermében tartják. A választásra jogosultak nagy száma és a társadalmi távolságtartás járványügyi szabálya miatt az ülést ezúttal az egyik képviselői irodaházban, a Paul Löbe-házban tartották meg. A testület tagjai az aulában és az aulára nyíló emeleti folyosókon foglaltak helyet.A tartományok számos hírességet delegáltak az államfőválasztásra, köztükvolt kancellárt éset, a férfi felnőtt labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát.Frank-Walter Steinmeier a második világháború utáni Németország 12. szövetségi elnöke. Államfői megbízatása előtt az SPD politikusaként tevékenykedett. Jogász végzettségű, 1991 óta hivatásos politikus. Angela Merkel első, nagykoalíciós kormányában (2005-2009) külügyminiszter volt, 2007-ben az alkancellári tisztséget is megkapta, és 2009-ben pártja kancellárjelöltjeként indult a Bundestag-választáson. Angela Merkel harmadik - ismét nagykoalíciós, vagyis CDU/CSU-SPD összetételű - kormányában (2013-2017) államfővé választásáig ismét a külügyminisztériumot vezette.Twitteren gratulált a megválasztott szövetségi elnöknek.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 78 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 32 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 179 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 96 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 62 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 144 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 44 Nem sokat gondolkodtam ezen 374