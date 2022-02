Határozott választ ígért Biden Putyinnak Ukrajna megtámadás esetén, az oroszok szerint az amerikai hisztériakeltés ássa alá a párbeszédet

Egy órán keresztül tárgyalt telefonon szombaton Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, de egyik fél szerint sem történt előrehaladás a feszültség kezelésében - írja a Reuters. A beszélgetésre egy nappal az után került sor, hogy Washington ismét arra figyelmeztetett, Ukrajna közelében 100 ezer katonát állomásoztató orosz hadsereg bármelyik pillanatban megindíthatja a támadást. Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasította a "tetőfokára hágott amerikai hisztériakeltést", ami szerinte aláássa a párbeszédet.



A washingtoni külügyminisztérium szombaton korábban hazarendelte a kijevi nagykövetségén dolgozó diplomaták és munkatársak többségét, pénteken pedig felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy 48 órán belül hagyják el Ukrajnát. Hasonlóan döntött Izrael, Bulgária és Portugália is. Románia a szombat délutáni bejelentés szerint "nyomatékosan javasolja" a román állampolgároknak, hogy az ukrajnai biztonsági helyzet alakulása miatt kerüljék az országba való utazást. A külügyminisztérium ugyanakkor elrendelte a nem létfontosságú személyzet kivonását az ukrajnai diplomáciai képviseletről és a konzuli hivatalok egy részéből.Biden súlyos következményekkel járó, határozott választ ígért egy esetleges orosz támadásra, egyúttal jelezte, hogy Ukrajna orosz inváziója széleskörű szenvedést fog okozni, és aláássa Oroszország tekintélyét a világban. Az amerikai elnök közölte, hogy az USA felkészült a diplomáciára, de "más forgatókönyvekre" is. Amerikai beszámolók szerint azonban nem világos, hogy Putyin hajlandó-e a diplomáciai megoldásra. A két ország diplomatái azonban minden szinten érintkezésben maradnak a következő napokban – jelezték amerikai részről.A Kreml szerint Putyin azt mondta az amerikai elnöknek, hogy Washington nem vette figyelembe Oroszország legfontosabb biztonsági aggályait, és nem kaptak "érdemi választ" a számukra kulcsfontosságú kérdésekre, köztük a NATO keleti bővítésére és a támadó erők ukrajnai telepítésére, és Moszkva erre hamarosan válaszolni fog."Az amerikaiak még az orosz invázió napját is bejelentették, miközben katonai támogatást nyújtanak Ukrajnának" - mondta a beszélgetés után Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója egy sajtótájékoztatón, aki szerint az elmúlt napokban és órákban az abszurditásig fokozódott a helyzet.