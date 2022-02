Orbán megtartotta évértékelő beszédét: volt benne brüsszelezés, sorosozás, és a gyurcsányozás sem maradt el

A baloldal miniszterelnök-jelöltjének, Márki-Zay Péternek a neve említése nélkül, de sok vitatott kijelentését felidézve indította be beszédét Orbán Viktor a Várkert Bazárban. A magyar kormányfő 23. évértékelőjében szerepet kapott az ellenzék támadása, a meg nem nevezett Márk-Zay ostorozása, a gyurcsányozás, a brüsszelezés, a sorosozás, a migránsozás, az olyan kormányzati hívószavak ismételgetése, mint a rezsicsökkentés, családi adóvisszatérítés. -írja a Telex. Ezek nyilvánvalóan a Fidesz választási kampányát erősíti panelek.



Feltűnően kevés időt szentelt viszont Orbán Viktor a a szintén április 3-án – kormányzati kezdeményezésre – tartott népszavazásra. Egész pontosan mindössze egyetlen mondatban utalt a nemváltós népszavazásra:„mi itt nem fogunk engedni, április 3-án egy népszavazással fogjuk megvédeni a gyermekeinket.

Az apa férfi, az anya nő, a gyermekeinket pedig hagyják békén” – fogalmazott.

Arról is beszélt, hogy a gazdasági stabilitást a Fidesz és nem az ellenzék tudja garantálni, és bejelentette:

az eddig bevezetett üzemanyag-árstopot újabb három hónappal meghosszabbítja a kormány

Orbán többször is ostorozta a brüsszeli politikát a beszédében. Egyrészt az oroszok elleni szankció miatt, majd később az energiaárak elszabadulása miatt. „Ugyanis kiszolgáltatták Európát pénzügyi spekulánsoknak, ez súlyos hiba, mert az energiaárak felelnek ötven százalékban az inflációért.”.Szintén

kárhoztatta Brüsszelt a migráció kezelése miatt, majd itt előkerült a kihagyhatatlan Soros György

. Orbán szerint a migrációs válság kezdete óta több mint 600 milliárdot költöttünk határvédelemre. A határvédelmet pedig a végvári küzdelmekhez hasonlította.Hunyadi csapatai a török Szulejmán csapatait állították meg Nándorfehérvárnál, „mi pedig Soros György csapatait állítottuk meg a határnál.”Állandó készültség kell a határnál, mert Nándorfehérvárból könnyen Mohács lehet, és el is mondta Orbán, miért: szerinte

„a Gyurcsány-show emberei meg akarják nyitni a határokat”.

(Ez egyébként a 20218-as választások szlogenje volt, úgy látszik, nem évült el 4 év alatt -Beszéde végén szélhámos televíziós távgyógyítónak nevezte az ellenzéki vezetőket, majd azt mondta, bízik benne, hogy "akármilyen szívósak is az osztályharcos kommunisták", ha most legyőzik őket, "nem tudnak annyi miniFerit gyártani", hogy még egyszer rajthoz álljanak.Orbán szerint a Fidesz-tábor soha nem volt még ennyire erős, elszánt, és jól szervezett, mint most.

"A kampány elkezdődött, ideje kilovagolni. Jöttünkre 50 nap múlva jobbról számítsatok"

- zárta Orbán az évértékelő beszédét.

Az évértékelőről az erdélyi politikuspk sem hiányoztak,

, Sepsiszentgyörgy polgármestere már a délelőtt posztolta közösségi oldalán, hogy megérkezett a fővárosba, mert részt kíván venni az évértékelőn. Az egyórás beszéd után pedig máris mozgosító szöveggel vetette bele magát a következő 50 napos kampányba: „Mi azokat támogatjuk, akikkel közösen egyesítettük és építettük a nemzetet.Hajrá Orbán Viktor! Hajrá Fidesz-KDNP! Hajrá magyarok!”