Megérkeztek Párizsba a francia szabadságkonvojok: a rendőrség könnygázzal próbálja eloszlatni a tüntetőket

A rendőri tiltás ellenére is pénteken elindultak Párizs felé a járványügyi korlátozások ellen tüntető franciák.



A magukat szabadságkonvojnak hívó autósok kanadai mintára a kormány mögé ültek és Franciaország minden részéből a főváros felé vették az irányt. A hatóságok magas pénzbírsággal fenyegetik azokat, akik elállják az utakat. Két hónappal a francia elnökválasztás előtt el akarják kerülni, hogy kormányellenes tüntetéssorozat alakuljon ki.

A francia szabadságkonvojok pénteken este érkeztek meg a fővárosba, a francia demonstrációt néhány száz éljenző fogadta.

Több vidéki településről indult demonstrálók menete a fővárosban a kanadai mintára:

a járványügyi korlátozások, a magas üzemanyagárak és az infláció ellen tiltakoznak.

Egy 36 éves munkanélküli férfi szerint a társadalom egyre szélesebb rétegét taszítja szegénységbe a válság. Az is baj, hogy a tehetősek még gazdagabbak lesznek, mialatt egyre több ember kerül nehéz helyzetbe., Párizs rendőrfőnöke hangsúlyozta, hogy a véleménynyilvánítás nem tilos, de a belügyminiszter utasítására a blokádok kialakítását meg kell akadályoznia a rendőrségnek, emiatt jelentős mozgósítás történt.A francia rendőrség ellenőrző pontokat állított fel a fontosabb fővárosi bevezető útvonalakon és csomópontokban, hogy megakadályozzon egy esetleges blokádot és így érvényt szerezzen a rendelkezésnek. A tilalom péntek és hétfő között érvényes, a forgalom akadályozása két év börtönbüntetést, 4500 eurós pénzbírságot és a jogosítvány felfüggesztését vonhatja maga után.Pénteken több száz jármű érkezett a demonstrációra. Az ottawai mintára szerveződő tüntetések két hónappal az elnökválasztás első fordulója előtt zajlanak, így hatással lehetnek a kampányra is.A hatóságok több mint 7000 rendőrt vetettek be a következő három napban, hogy megállítsák a tüntetőket. Néhány járműnek sikerült a városba, a Diadalívhez érkeznie, a közeli Champs-Élysées-n pedig könnygázt vetettek be a tüntetőkre.Hasonló tüntetések kezdtek elterjedni szerte a világon.Ausztria és Belgium megtiltotta az ilyen konvojok bejutását a fővárosukba, hasonló tüntetések kezdődtek Ausztráliában, Új-Zélandon és Hollandiában is.A csoportokat a kanadai "Szabadságkonvoj" inspirálta, amely megzavarta a kereskedelmet az amerikai határon, és elfoglalta Ottawa utcáit.Szombaton a párizsi rendőrség közölte, hogy több száz, a városba tartó járművet tartóztattak fel, és több mint 300 bírságot szabtak ki a sofőrökre, valamint 14 embert tartóztattak le. Kettőnél állítólag kések, kalapácsok és benzines kannák, ötnél pedig csúzlik voltak.Egy újságíró által az interneten közzétett és a rendőrség által megosztott videón látható, amint a rendőrök a város körgyűrűjében járműsorokat állítanak meg, lakókocsikat és más járműveket terelnek el a környékről.