Az Ambassador-híd blokádjának megszüntetésére kötelezik a kanadai szabadságkonvoj tüntetőit

Az Ambassador-híd blokádjának felszámolását rendelte el az Ontariói Legfelsőbb Bíróság. Az amerikai-kanadai határon átívelő hídat szombat este 7-ig kell elhagyniuk az oltásellenes tüntetőknek. A kanadai miniszterelnök már korábban is jelezte, hogy mindent megtesz a blokád megszüntetéséért. Az ország a "Szabadságkonvoj" tüntetések harmadik hétvégéje felé tart. A tiltakozások megbénították a fővárost, lelassították a forgalmat a határon, és a úgy az Egyrsült államok, mint Kanada kénytelen volt csökkenteni nemcsak az áruforgalmat, hanem különböző iparágak gyártási kapacitása is takaréklángon működik. A Washington Post részletes beszámolóját szemlézzük.



, az ontariói Legfelsőbb Bíróság főbírája péntek este 7 óráig adott időt a tüntetőknek, hogy befejezzék a blokádot

az Ontario állambeli Windsort és Detroitot összekötő Ambassador-hídon, amely az amerikai-kanadai határ legforgalmasabb átkelője, és létfontosságú ellátási útvonal

az autógyártók között mindkét oldalon. A határidő lejártával a tüntetők száma csökkent, de

sokan úgy döntöttek, hogy szembeszállnak a paranccsal,

Current scene at the Ambassador Bridge blockade, where the Freedom Convoy protest continues for a fifth consecutive night halting U.S. border traffic into Canada. Protesters are out in the streets of Windsor, with a state of emergency declared in Ontario pic.twitter.com/9aGX8w6e0x