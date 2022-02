Hivatalosan is elkezdődött a kampány: 50 nap múlva kiderül, hogy Orbán vagy az ellenzék nyer Magyarországon

Április 3-án a gyermekvédelminek nevezett homofób népszavazás kérdéseiről is szavazni lehet majd.

Nemcsak választások, hanem referendum is lesz

A magyar állampolgársággal rendelkező határontúliak, akiknek nincs anyaországbeli lakcímük, ám a négy évvel ezelőtti választás előtt vagy után már regisztrálták magukat a levélben szavazók névjegyzékébe, továbbra is szerepelnek a nyilvántartásban, akik azonban még nem, azoknak március 9-ig kell eljuttatniuk kérelmüket a Nemzeti Választási Irodához (NVI).

A választáshoz kapcsolódó határidők közül az első már le is telt a kampány kezdetére, a nagyjából 7,8 millió, magyarországi lakhellyel rendelkező szavazásra jogosultnak február 11-ig, azaz péntekig kézbesítették az értesítést a felvételről a választási névjegyzékbe.A választáson 106 egyéni jelöltről és 93 országos listás helyről születik döntés. Az induláshoz a pártoknak, szervezeteknek a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB) kell kérniük nyilvántartásba vételüket, a közös jelölteket, listát állító formációknak külön-külön kell regisztráltatniuk magukat. Országos listát az a párt, illetve pártszövetség állíthat, amely minimum 14 megyében és Budapesten legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelölttel bír. A közös egyéni jelöltek alapján közös lista állítható. Az országos listákat legkésőbb február 26-án 16 óráig kell bejelenteni az NVB-nél.Április 3-án mindenki a lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben voksolhat egyéni képviselőjelöltre, illetve országos pártlistára. Aki egy másik településén akar szavazni, annak március 25-én 16 óráig kell kérnie átjelentkezését a lakcím szerinti választási irodától az általa választott településre, ahol az eredeti lakcímük szerinti egyéni képviselőjelöltekre szavazhatnak. A szavazás napján külföldön tartózkodók Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain adhatják le voksaikat, ha előzetesen szintén március 25-én 16 óráig bejelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.

Február 12-én veszi kezdetét hivatalosan a magyarországi országgyűlési választások kampányidőszaka - írja a Népszava . Áder János leköszönő köztársasági elnök január 11-én jelentette be, hogy április 3-ra írja ki a 2022-es parlamenti voksolást: a törvény értelmében a kampány 50 nappal a szavazás előtt indul.