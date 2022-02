64 oltásellenes és szélsőjobboldali csoport Telegram-csatornáját blokkolták Németországban

A Telegram üzenetküldő szolgáltatásnak – amely népszerűnek bizonyult a szélsőjobboldali csoportok és a COVID-dal kapcsolatos korlátozásokat ellenzők körében – 64 csatornáját blokkolták Németországban – írja a Süddeutsche Zeitung a HVG. A lépés azután történt, hogy a német szövetségi bűnügyi hivatal leállítási kérelmeket küldött a szolgáltatónak.



A Telegramot Németországban azzal vádolják, hogy táplálja az oltásellenes összeesküvés-elméleteket vallók egyre növekvő szubkultúráját

, akik arra használják a platformot, hogy a vakcinákban rejlő állítólagos veszélyekről cseréljenek híreket, és erőszakba torkolló tüntetéseket szervezzenek. A lap szerint az érintett csatornák között volt, egy vegán sztárszakács csatornája is, aki több mint 100 ezer követője körében terjesztett Covidhoz köthető összeesküvés-elméleteket.Pénteken további részletek is ismertté váltak a Telegram és a szövetségi kormány kapcsolatáról. Csütörtökön állítólag egy második munkaszintű beszélgetés is volt a kormány és a Telegram között. A kormány és a vállalat "továbbra is szoros kapcsolatban kíván maradni" - hangzott el a tárgyalások után. A vállalat alapítója,már az első találkozón, amelyen ő maga is részt vett, biztosította erről a kormányt.belügyminiszter világossá tette, hogy továbbra is figyelemmel követi a Telegram-ügyet. "A gyűlölet és az emberek és a demokráciánk elleni fenyegetések újabb és újabb hullámait tapasztaljuk a Telegramon" - mondta a Süddeutsche Zeitung-nak. "Gyorsan és következetesen kell fellépünk ez ellen." A belügyminiszter továbbra is szorgalmazni fogja, hogy a vállalat tegyen eleget felelősségének és jogi kötelezettségeinek:

"A Telegram nem lehet többé gyorsítója a jobboldali szélsőségeseknek, összeesküvés-ideológusoknak és más agitátoroknak. A halálos fenyegetéseket és más veszélyes gyűlöletkeltő bejegyzéseket törölni kell, és ezeknek egyértelmű büntetőjogi következményekkel kell járniuk."

A belügyminiszter a Telegramra gyakorolt több hetes nyomásgyakorlás sikerének tekinti a törlési akciót. "A Szövetségi Bűnügyi Hivatal jelentősen megerősítette a nyomozást. Az első naptól kezdve egyértelmű nyomást gyakoroltam a Telegramra, hogy együttműködésre bírjam. Ez a nyomás működik."Hildmann Attila összeesküvés-ideológus Telegram-csatornái már kedd óta elérhetetlenek Németországban. Azok a felhasználók, akik el akarják érni őket, értesítést kapnak arról, hogy a csatorna nem jeleníthető meg, "mert az sérti a helyi törvényeket".

Hildmann, aki vegán szakácsként vált ismertté, a Telegramon keresztül mintegy 100 ezer felhasználónak küldött Corona-összeesküvés-mítoszokat és agitációt. A 40 éves férfit 2021 februárja óta körözi a berlini igazságszolgáltatás, és elfogatóparancsot adtak ki ellene. Azóta bujkál, valószínűleg Törökországban tartózkodik.

A Belügyminisztérium már régóta követeli, hogy a Telegramban megjelenő gyűlöletkeltést és uszítást tiltsák be és távolítsák el. A vállalat azonban eddig nem tett eleget a törlésre vonatkozó jogi kötelezettségének. Ez egyre nagyobb haragot vált ki a szövetségi kormányban. Az első eljárás sikertelen volt, mivel a német hatóságok még a vállalat címét sem találták meg, ahová értesítést küldhettek volna. A Telegram székhelye Dubajban van.

Legutóbb a német kormány 55 millió eurós bírsággal fenyegette meg a vállalatot.

A Telegramot többek között a radikális oltásellenesek és ellenzékiek használják a covid-intézkedések elleni tiltakozások hálózatba szervezésére.

A türingiai alkotmányvédelmi hivatal nemrégiben panaszkodott, hogy ott különösen sok konkrét puccsfantázia terjed. Számos szélsőjobboldali szélsőséges is használja a platformot.

Decemberben a Telegram-felhasználók egy chatben arról írtak, hogy meg akarják ölni Michael Kretschmer (CDU) szász miniszterelnököt a járványügyi intézkedései miatt