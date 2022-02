Biden és Macron is telefonos beszélgetést kért szombatra Putyintól. Küszöbön áll az orosz támadás?

Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök szombaton telefonon beszél egymással - közölte újságírókkal Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője péntek este.



A szóvivő azt mondta, hogy

a beszélgetést az amerikai fél kérte, és moszkvai idő szerint szombaton este kerül sor a tárgyalásra

. Peszkov közölte azt is, hogy a kérés előtt az amerikai fél írásban fordult Moszkvához.Ugyanezen a naponfrancia elnök is tárgyalni fog Putyinnal az orosz-ukrán határon kialakult válságról, amelyet a francia elnöki hivatal közleménye szerint a nyugati országok "diplomáciai úton, párbeszéddel és elrettentéssel" akarnak megoldani.

Macron és Putyin szombaton délben tárgyalnak.

Korábban

Joe Biden felszólította az Ukrajnában maradt amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el az országot

, amit az orosz katonai akcióval kapcsolatos fenyegetések erősödésével magyarázott. Azt is kijelentette ugyanakkor, hogy nem fog csapatokat küldeni az amerikaiak megmentésére, ha Moszkva megszállja Ukrajnát, mert az már "egy világháború, amikor az amerikaiak és Oroszország elkezdenek egymásra lövöldözni."Az ukrajnai esetleges invázióval kapcsolatban közben egy konkrét dátum is napvilágot látott, a Spiegel információi szerint a CIA és az amerikai hadsereg a NATO-tagállamokkal már megosztották az orosz megszállás konkrét útvonalait, valamint az egyes orosz egységeket és a rájuk bízott feladatokat is.

Az amerikai kormány helyzetértékelése szerint, Oroszország február 16-án (jövőhéten szerdán) indíthat támadást Ukrajna ellen.

A Der Spiegel hírportálján közölt beszámoló szerint az amerikai hírszerző szolgálatok minden eddiginél sürgetőbben figyelmeztették a NATO-szövetségeseket Oroszország Ukrajna elleni közelgő támadására. Pénteken a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) és hadsereg is tájékoztatta a német kormányt és más NATO-tagállamokat, hogy új információik alapján már jövő szerdán elindulhat a művelet.

A diplomaták és katonák által tartott titkos tájékoztatókon leírták a többi között az orosz invázió konkrét útvonalait, valamint az egyes orosz egységeket és a rájuk bízott feladatokat.



A Der Spiegel meg nem nevezett forrásai elmondták: nem lehet tudni, hogy milyen értesülésekre épül az amerikaiak figyelmeztetése, de a lehetséges műveletet leíró tájékoztatás részletes és forrásokban gazdag volt.

Elképzelhető, hogy Washington azzal a szándékkal osztotta meg információit, hogy megtorpedózza az orosz támadási tervet.

A Der Spiegel jelentésében arra is kitért, hogy

Joe Biden amerikai elnök pénteken videokonferenciát tartott több szövetséges ország vezetőjével.

Erről a megbeszélésről a német szövetségi kormány szóvivője, Steffen Hebestreit péntek este közölte, hogykancellár délután részt vett egy videokonferencián az amerikai, a lengyel, a francia és a román államfővel, az olasz, a brit és a kanadai kormányfővel, az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével és a NATO főtitkárával.A közlemény szerint mindannyian "nagy aggodalommal figyelik az ukrán határ mentén folytatott orosz katonai tevékenység okozta feszültség további növekedését". A megbeszélés résztvevői kifejezték az Ukrajna iránt szolidaritásukat, és hangsúlyozták, hogy Oroszország súlyos ellenlépésekre számíthat, ha megtámadja Ukrajnát.Ugyanakkor megismételték az Oroszországhoz intézett felhívást, hogy csökkentse a feszültséget, és törekedjen a konfliktus párbeszédre épülő rendezésére, beleértve a Németország, Franciaország, Ukrajna és Oroszország alkotta normandiai országcsoport által kidolgozott minszki megállapodások végrehajtását - áll a német kormányszóvivő közleményében.