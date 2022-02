Román-moldáv kormányülés: Románia 100 millió eurós támogatást nyújt a Moldovai Köztársaságnak

- a két ország közötti nemzetközi roaming és nemzetközi hívások díjainak csökkentéséről- a két ország közötti, a Prut folyón átívelő, Giurgiulești (Moldovai Köztársaság) és Galati (Románia) közötti közúti határhíd megerősítéséről- emellett építenek is egyet a Prut folyón át a moldovai Ungheni és a romániai Ungheni között.- az energiabiztonság területén való együttműködésről- a digitális átalakulás területén való együttműködésről- a kutatás, fejlesztés és innováció területére vonatkozó együttműködésről- oktatási együttműködésről a 2020-2026-os időszakra vonatkozóan- a katonai oktatás területén való együttműködésről- a két belügyminiszter egy 2022-re szóló együttműködési tervet készített a szakképzés területén- igazságügyi minisztériumok képviselői pedig 2022-2024-es időszakra vonatkozó igazságügyi cselekvési tervet dolgoztak ki.

Ugyanezen az eseményen számos miniszteri szintű dokumentumot is aláírtak: