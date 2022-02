The Guardian: Orbán Viktor Magyarországra hívta Trumpot, hogy lendületet adjon az újraválasztási kampányának

"A Fideszben nagyon szeretnék, ha Trump márciusban Budapestre látogatna" - mondta a The Guardian által idézett forrás, aki hozzátette, hogy Trump még nem válaszolt a meghívásra. Ha megtörténne, ez a látogatás lenne Trump első nyilvános, az Egyesült Államokon kívüli utazása azóta, hogy elvesztette a 2020-as választásokat."Ennek a látogatásnak óriási hatása lenne a magyar konzervatív közösségre, mert ikonként tekintenek Trumpra, mint olyasvalakire, aki erős ellenszélben töltötte az elnökségét" - mondta egy Fideszhez közeli forrás. (theguardian.com, hírszerk.)Fotó: Youtube (képernyőmentés)

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor azt reméli, hogy Donald Trump a következő hetekben Budapestre utazik, hogy ezzel is lendületet adjon újraválasztási kampányának - írja a The Guardian. A lap szerint a kormányközeli Alapjogokért Központ hívta megy Magyarországra a volt amerikai elnököt.