Betiltották Párizsban a kanadai mintára, hétvégére tervezett francia szabadságkonvoj tüntetését

Betiltotta a párizsi prefektúra a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések ellen, a kanadai példa alapján szerveződő francia szabadságkonvoj elnevezésű mozgalom hétvégére tervezett tüntetéseit a fővárosban, a közrend megzavarásának kockázatára hivatkozva.



"Különleges intézkedések lesznek életben a csomópontok blokádjainak megakadályozására, egyebek mellett helyszíni bírságolás és a tiltás megszegőinek előállítása" - olvasható a rendőrség csütörtöki közleményében.Az oltottsági igazolást ellenzők a közösségi oldalakon jelentették be, hogy az Ottava városát blokád alá vett kanadai kamionos megmozduláshoz hasonló tiltakozást szerveznek szombatra Párizsba. A Facebookon és a Telegramon szerveződő csoportoknak hétfőn már 23 ezer tagjuk volt, céljuk széles körű országos megmozdulás szervezése "az alapjogok és a szabadságjogok tiszteletben tartatására".Több konvoj is elindult szerdán a dél-franciaországi Nizzából, a délnyugati Bayonne-ból és Perpignanból Párizs felé, ahol péntek estére szervezik a találkozót. A Convoy France elnevezésű mozgalom blokádokat és konvojos tiltakozásokat tervez a hétvégére, majd hétfőn Brüsszelbe indulna tovább európai megmozdulásra.A rendőröket határozottságra kérő prefektúra arra figyelmeztette a tiltakozókat, hogy a közlekedés akadályozása két év szabadságvesztéssel és 4500 eurós pénzbüntetéssel sújtható, s a gépkocsikat lefoglalhatja a rendőrség, a járművezetők jogosítványát pedig akár három évre is felfüggesztheti. Betiltott tüntetés szervezőjét hat év szabadságvesztéssel és 7500 eurós pénzbüntetéssel lehet sújtani, a résztvevőkre pedig 135 eurós bírság szabható ki.A szervezők tájékoztatása szerint a konvojba jelentkezők többsége a sárgamellényes mozgalomból érkezett, akik 2018 végén és 2019-ben szombatonként rendszeresen tüntettek "a gazdagok elnökének" tartottelnök és a kormány reformintézkedései ellen a nagyvárosokban és a közutak körforgalmaiban.kormányszóvivő a szerdai kormányülést követően elmondta: a kormány tisztában van azzal, hogy az emberek elfáradtak a vírussal szembeni intézkedések miatt. "Van több százezer ember, akinek elege van a vírusból, miközben Franciaországban is, mint mindenhol a világban, a radikális politikai mozgalmak megpróbálják a maguk hasznára fordítani ezt az elégedetlenséget" - fogalmazott Gabriel Attal."Franciaország ugyanakkor az egyik olyan európai ország, ahol a legkevesebb korlátozó intézkedés van még érvényben" - tette hozzá a kormányszóvivő, miután bejelentette, hogy március végén, április elején feloldható lesz az oltottsági igazolás bemutatására szóló kötelezettség, miután a járványhelyzet folyamatosan javul. A dokumentumot a hatályos törvény szerint július végéig kell bemutatniuk az ötvennél több főt fogadó nyilvános rendezvényeken a 16 év felettieknek, kivételt jelentenek az egészségügyi intézmények és a politikai rendezvények.A korlátozó intézkedések fokozatos feloldása már a múlt héten megkezdődött, február 2. óta nem kötelező a kültéri maszkviselés, a kulturális és sportrendezvényeken megszűnt a létszámkorlátozás, s az otthoni munkavégzés sem kötelező többé, csak ajánlott.Az éjszakai szórakozóhelyek és diszkók - amelyek december 10-én zártak be - február 16-án nyithatnak újra. Ugyanettől a naptól kezdve ismét lehet táncolni a koncerteken, állva fogyasztani a vendéglátóhelyeken, s engedélyezett lesz az étel- és italfogyasztás a közlekedési járműveken, stadionokban, színházakban, mozikban. (MTI)