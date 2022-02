Az ECFR felmérte, az európaiak mennyire védenék meg Ukrajnát az oroszoktól: a románok többsége megvédené

Az European Council on Foreign Relations több államban felmérést végzett, hogy a lakosság hogyan gondolkodik arról, hogy mit is kellene tenni, ha Oroszország megszállja Ukrajnát. A felmérés szerint a romániaiak többsége szerint a NATO, az EU és Románia is be kellene avatkozzon, hogy megvédje Ukrajnát – írja a Digi24.



Infógrafikák: ECFR via Digi24

A közvélemény-kutatást a szervezet január második felében végezte, és Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Románia és Svédország lakosságának a véleményére volt kíváncsi.A kutatás eredményei szerint a lengyelek (73%) és romániaiak (64%) vannak a leginkább meggyőződve arról, hogy Oroszország meg fogja szállni Ukrajnát, ám a finn állampolgárokon kívül a többi ország lakosságának is valamivel több mint fele ezt gondolja.Az is kiderült, hogy Németországot leszámítva a többi állam lakossága osztja azt a nézetet, hogy a NATO és az EU részt kell vállaljon Ukrajna védelmében egy invázió esetén. Mi több eltérő mértékben azt is gondolják, hogy a saját országuknak is tennie kellene valamit: leginkább a lengyelek és legkevésbé a finnek gondolják így.A felmérés eredményei szerint Németország, Olaszország, Lengyelország és Románia sokkal jobban bízik az NATO szövetségben, mint Finnország, Franciaország vagy Svédország, akik inkább az Európai Unióba vetik a bizalmukat.Ezzel együtt általánosságában kijelenthető, hogy a vizsgált országok bíznak abban, hogy a NATO és az EU megvédi az európai állampolgárok érdekeit egy invázió esetén.Abban viszont, hogy a saját államuk is részt vegyen egy Ukrajnát védő akcióban jelentősebb eltéréseket mértek: egyedül a lengyelek többsége szerint (65%) kellene az országuknak lépéseket tennie, míg a finnek a legtartózkodóbbak (21%). Románia lakkosságának 40 százaléka gondolja azt, hogy az országnak lépnie kellene, míg 38 százalék szerint nem.A felérés arra is rákérdezett, hogy mely államok polgárai vállalnák leginkább azt a kockázatot, hogy az Ukrajna segítségére sietve Oroszország ellenük is katonai lépéseket tenne. Kiderült, hogy leginkább a lengyelek vállalnák be azt a kockázatot (53%), akiket a románok követnek (49%). A többi ország lakossága ennyire nem kockáztatna, legkevésbé Olaszország, és Franciaország.A kutatás következtetése szerint az európai államok polgárjai szerint Ukrajna lehetséges Oroszországi megszállása nem csak egy szomszédos állam elleni lépés lenne, hanem az európai biztonság elleni is, amit úgy gondolnak meg kell védeni.Ugyanakkor az európai lakosok már nem túlságosan lelkesek, amikor az kerül szóba, hogy Oroszország katonai lépéstől való eltántorítása milyen anyagi áldozatokat követelne tőlük.Az ECFR teljes jelentése angol nyelven itt olvasható