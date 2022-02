A szexuális visszaélések felszámolásáért felelős biztost nevezett ki a holland kormány

A holland kormány a szexuális visszaélések és erőszak felszámolásáért felelős biztost nevezett ki - tájékoztatott kedden a holland sajtó.



kormánybiztos, a holland Munkáspárt tagja, korábban a párt parlamenti frakcióvezetője volt, és kinevezéséig a kormány tanácsadó testülete, a Szociális és Gazdasági Tanács elnöki tisztségét töltötte be. Jelenlegi szerepkörében tanácsot ad a kabinetnek a szexuális visszaélések és erőszak felszámolásához. Kinevezése három évre szól.Sajtóforrások szerint, a kormánybiztos kinevezésére azért volt szükség, mert a közelmúltban, az országban nagy port kavart fel a Voice of Holland című, zenei tehetségkutató-műsorral kapcsolatos botrány, amikor több személlyel kapcsolatban szexuális visszaélés és erőszak gyanúja került nyilvánosságra. A programot azóta az érintett televíziós csatorna levette a műsoráról, az ügyben többen is hivatalos feljelentést tettek.A hétvégén a holland lapok arról írtak, hogy az Ajax amszterdami futballklub igazgatója,lemondásra kényszerült, mivel kiderült, hogy több kolléganőjét nem kívánatos, szexuális jellegű üzenetekkel zaklatta. Keddenmunkáspárti parlamenti képviselő mondott le a tisztségéről, mivel az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy női munkatársait "fogdosta", akaratuk ellenére."A sport és a televíziózás világában történt incidensek azt mutatják, hogy a MeToo mozgalom kiváltó okai még mindig léteznek hazánkban. Ezen változtatni kell" - jelentette ki a sajtónakaz oktatási, kulturális és tudományos ügyek minisztere. Hozzátette: "a kormány olyan kulturális váltáson dolgozik, amelynek az a célja, hogy mindenkit felelősségre lehessen vonni a helytelen viselkedésért".A múlt hónapban több százan tüntettek Amszterdamban, hogy a szexuális visszaélések elleni hatékonyabb fellépésre ösztönözzék a holland kormányt. (MTI)