15 millió eurót von el a Lengyelországnak járó forrásokból az EU a Turów bánya ügyében. Varsó fellebbez

Müller közölte: Varsó minden lehetséges jogi eszközt felhasználva fellebbezni fog az Európai Bizottság levonást illető döntése ellen. "Annál is inkább, mert a lengyel és a cseh kormány már megállapodott" - utalt a két országnak a bánya ügyében múlt héten született egyezségére.lengyel kormányfő a megállapodás aláírása után már jelezte, hogy Varsó fellebbez az uniós szerveknél a kiszabott bírság ellen. (MTI)

az Európai Bizottság (EB) döntése ellen - közölte keddenkormányszóvivő.A Turów bánya ügyében a lengyel kormánynak kötelessége volt, hogy biztosítsa az ország energiabiztonságát - húzta alá Müller a PAP hírügynökségnek nyilatkozva.A varsói kormány álláspontját Müller azokkal a "geopolitikai fenyegetésekkel" összefüggésben is rendkívül fontosnak nevezte, amelyek Oroszország részéről érik a közép- és kelet-európai térséget.Hangsúlyozta: az EU Bírósága által tavaly Turów ügyében hozott, a bírság kifizetését elrendelő döntés jogilag és a tényeket is tekintve alaptalan, túlmutat az uniós alapszerződéseken, és sérti az azokban rögzített, energiabiztonságot szavatoló előírásokat.az EB jogállamiságért felelős biztosa azonban a döntés fenntartása mellett foglalt állást, mert, mint mondta,

A varsói kormány fellebbezést nyújt be

, Prága pedig megígérte, hogy ezután visszavonja Lengyelország elleni keresetét az Európai Bíróságnál.Az Európai Bizottság a megállapodás ellenére is tartja magát a pénzbírság behajtásához a Varsónak járó EU-források rovására. Ez precedens nélküli lépés az Európai Unió történetében."A bizottság teljesíti jogi kötelezettségét, és behajtja az uniós bíróság által kiszabott bírságot, amelyet Lengyelország eddig nem volt hajlandó kifizetni" - erősítette meg a szóvivő.

A testület ezután az uniós bíróság elé vitte az ügyet, arra hivatkozva, hogy Lengyelország megsértette az uniós előírásokat.A fordulat a múlt héten következett be:

, a testület illetékes szóvivője az AFP hírügynökségnek nyilatkozva megerősítette: a bizottság 10 napon belül eljár a lignitbánya bezárásának elmulasztása miatti késedelmi bírság behajtása végett. A szóvivő nem közölte, melyik uniós forrásból vonják le a mintegy 15 millió euró büntetést, amely a tavaly szeptember 21. és október 19. közötti időszakot fedezi.Az uniós bíróság szeptember 21-én hozott ítélete napi 500 ezer euró, az Európai Bizottságnak kifizetendő pénzbüntetésre kötelezte Lengyelországot, amiért nem szüntette be a lignitkitermelési tevékenységét a cseh-lengyel határ mellett fekvő Turów bányában. A pénzbüntetést Lengyelországnak az ítélet kézhezvételének napjától kellett volna fizetnie egészen addig, amíg nem tartja magát a bíróság alelnökének tavaly május 21-én közzétett, a bányászatot megtiltó határozatához.A prágai kormány tavaly panaszolta be Lengyelországot az Európai Bizottságnál, mondván, hogy