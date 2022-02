XVI. Benedek pápa bocsánatot kért a papok által elkövetett szexuális zaklatások eltussolásáért

XVI. Benedek 2005 és 2013 között vezette a katolikus egyházat. Mostani bocsánatkérő levelét azután írta, hogy egy szakértői bizottság megállapította, hogy müncheni érsekként négy pedofil papi esetről is tudott - írja a Euronews. A német katolikus püspöki konferencia által készíttetett jelentés szerint a későbbi pápa,többször nem járt el megfelelően 1977 és ’82 között, amikor a bajor tartományi fővárost és térségét lefedő (München-Freising) főegyházmegye érseke volt.A jelentést készítő ügyvéd,– a gyermekbántalmazási ügyek feltárásába külső, független szakértőként bevont Westpfahl Spilker Wastl (WSW) ügyvédi iroda munkatársa – müncheni sajtótájékoztatóján azt mondta, négy esetben jutottak arra a következtetésre, hogy Ratzinger bíborost kötelességszegéssel kell vádolni szexuális zaklatási ügyékkel összefüggésben.A jelentés szerint Ratzinger két esetben olyan papokkal szemben mulasztotta el a fellépést, akiket elítéltek szexuális bűncselekményekért. azonban tovább dolgozhattak lelkipásztorként, tetteik nem jártak egyházjogi következményekkel, és az egyházmegye az áldozataikról sem gondoskodott.

"Nagy felelősséget viseltem a katolikus egyházban. Annál nagyobb a fájdalmam a visszaélések és a hibák miatt, amelyek különböző helyeken történtek megbízatásom ideje alatt. Minden találkozásom során, amikor a papok által szexuálisan bántalmazott emberek sorsával szembesültem, megértettem, hogy mi magunk is belekerülünk ebbe a súlyos hibába, valahányszor elhanyagoljuk, vagy nem szállunk szembe vele a szükséges határozottsággal és felelősséggel, ahogy ez túl gyakran történt és történik ma is."