Összefogott 21 francia sajtóorgánum az álhírek ellen

"Ebben a nyitott koalícióban a francia szerkesztőségek és a médiapartnerek júniusig minden erejüket egyesítik az álhírek elleni küzdelemben, közössé teszik tényellenőrzéseiket annak érdekében, hogy elérhetőbbé váljanak mindenki számára, és választ adjanak a nagyközönség tényellenőrző igényeire" - közölték az érintett orgánumok az AFP közleményében.A december 6-án létrehozott szövetség tagjai többek között az AFP hírügynökség, az ARTE kulturális televízió, a BFMTV, az Euronews és a France24 hírtévék, a TF1 kereskedelmi tévé, a TV5 Monde külföldre sugárzó köztévé, valamint az RFI, az RMC és az RTL rádióadók.A Google France támogatásával az AFP által "teljes függetlenségben" összehangolt program több fronton kíván küzdeni a félretájékoztatás ellen. A partnermédiumok által végzett tényellenőrzési munkát az AFP a közösségi oldalain közzéteszi. A nagyközönség a koalícióhoz fordulhat egy-egy elnökjelölt megszólalása kapcsán, vagy a közösségi oldalakon terjesztett közlésekkel kapcsolatban, de jelezhet egyszerűen álhíreket is - közölte az AFP."A félretájékoztatás elleni küzdelem minden szerkesztőség ügye" - idézte a közlemény Fabrice Fries-t, az AFP elnökét. "A koronavírus-járvány az elnökválasztási kampányhoz hasonlóan, elsősorban a közösségi oldalakon bebizonyította, hogy szükség van arra, hogy valamennyi média felvegye a harcot a félretájékoztatás ellen, amely a demokráciáink alapjait fenyegeti" - vélte a TF1 hírigazgató-helyettese.Sébastien Missoffe, a Google France vezetője azt hangsúlyozta, hogy a Google évente több ezer újságírónak tart képzést az internetes hírek ellenőrzésének technológiai eszközeiről. Az AFP-vel megkötött partnerséggel pedig kiszélesedtek a képzési formák.

Az áprilisi francia elnökválasztás és az azt követő nemzetgyűlési választások idejére 21 francia sajtóorgánum összehangolja a tényellenőrzési programját az álhírek elleni küzdelemben - jelentette be közleményében az AFP francia hírügynökség kedden.