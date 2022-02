Magyar kamionosok gyülekeznek, hogy csatlakozzanak az európai szabadságkonvojhoz. Erdélyből is várnak autósokat

A lap azt írja, megyei városokból és Erdélyből is jönnek konvojok, a terv szerint az odaérkezők többsége Mogyoródon éjszakázik.

A Telex arról számolt be , hogy Magyarországon 80 autó gyűlt össze az M3-as autópálya mogyoródi leágazásánál azért, hogy elindítsanak egy magyar és nemzetközi kamionosokkal való több napos szolidaritási akciót, aminek a célja a globális elit visszaszorítása. Szűcs Attila , az esemény szervezője a lapnak azt mondta, 16 óráig még kb. ugyanennyi autót várnak oda.