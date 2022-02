CNN: az orosz haderő még közelebb nyomult az ukrán határhoz

A CNN birtokába jutott új műholdképek azt mutatják, hogy egy nagy bázis, ahol orosz tankokat, tüzérséget és más páncélosokat tartottak az ukrán határ közelében, nagyrészt kiürült, és a felszerelést a jelek szerint az elmúlt napokban sokkal közelebb vitték a határhoz.



Az orosz haderők állomáshelyének műholdas képe Jelnyánál január 19-én, a Maxar által készített felvételeken.

Ugyanez a terület február 6-án. A szakértők szerint úgy tűnik, hogy a haditechnikai eszközök jelentős része mostanra már elhagyta Jelnyát. Forrás: Maxar.

A bázis Szmolenszk városától délkeletre, az ukrán határtól mintegy 160 mérföldre (kb. 260 kilométer) fekvő Jelnya településen található. Nagy mennyiségű fegyverzetet szállítottak oda 2021 végén - köztük mintegy 700 harckocsit, gyalogsági harci járművet és ballisztikus rakétaindítót - írja a CNN. A február 6-án készült radaros műholdfelvételek szerint e felszerelések nagy része mostanra eltűnt. A felhőtakaró korábban napokig megakadályozta, hogy fényképfelvételeket készítsenek a helyszínről. A képeken a távozó járművek nyomai láthatók., a Maxar műholdas képalkotó cég vezérigazgatója a CNN-nek elmondta: "Nekem úgy tűnik, hogy a járművek (harckocsik, önjáró tüzérségi és egyéb támogató járművek) jelentős része az északkeleti járműparkból indult el; további páncélozott járművek a központibb járműparkból indultak el"., a Rochan Consulting katonai mozgások nyomon követésével foglalkozó szakértője szerint a Jelnyánál történtek egyike az orosz erők összetételében és elhelyezkedésében bekövetkezett "fontos változásoknak".A CNN-nek elmondta: "A felvonulás új szakaszába lépünk, ahol azt látjuk, hogy az előre elhelyezett egységeket további személyzettel látják el, és a felszerelést valószínűleg a felvonulási területekre szállítják".Az elmúlt napokban a közösségi médiában közzétett videókon látható, hogy a felszerelés egy része vonatokon és utakon van, jóval délebbre, az Ukrajnához közeli Brjanszk régióban. A páncélosok és a járművek azonosíthatóan ugyanazoktól az egységektől származnak, amelyek előzetesen Jelnyánál állomásoztak."Mostanra több jel is arra utal, hogy a csapatok megkezdték a telepítést az előretolt táborokba, hogy csatlakozzanak az előre elhelyezett felszerelésükhöz" - írja, a Janes elemzője. "A közösségi médiában közzétett videók arra utalnak, hogy néhány szibériai csapat, akiknek a felszerelését már átvitték a szmolenszki és brjanszki telephelyekre, már a telepítés folyamatában van".Egy 2021. december 3-án kelt amerikai hírszerzési dokumentum műholdas felvételei azt mutatják, hogy a jelnyai telephely júniusban még üres volt, de novemberben már öt zászlóalj taktikai csoportjának adott otthont, amelyek mindegyike körülbelül 1000 katonát és támogató elemeket tartalmaz. A felszerelés nagy része a 41. Összevont Fegyveres Hadsereghez tartozik, amely általában az orosz Központi Katonai Körzetben állomásozik, és a szibériai Novoszibirszkben van a központja.Muzyka szerint máshol is jelentős orosz mozgások vannak. "A járművek és a személyzet masszív beáramlását látjuk Kurszkban" - tweetelte vasárnap. Kurszk mintegy 100 kilométerre van az ukrán határtól., a washingtoni Potomac Alapítvány munkatársa, aki szintén részletesen tanulmányozta az orosz csapatmozgásokat, a CNN-nek kifejtette: "Oroszország legerősebb támadó alakulata - az Első Gárda Páncéloshadsereg, amely általában Moszkva környékén állomásozik - 400 kilométert haladt délre, és az optimális területen gyülekezik egy gyors páncélos offenzívához a Hursk-Kijev inváziós útvonalon".Vasárnapamerikai nemzetbiztonsági tanácsadó az ABC Newsnak nyilatkozva elmondta: "Úgy véljük, hogy nagyon is fennáll annak a lehetősége, hogytámadást rendel el Ukrajna ellen. Ennek számos különböző formája lehet. Megtörténhet akár már holnap, de akár hetekig is eltarthat".Amerikai tisztviselők a hétvégén azt mondták a CNN-nek, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök már összegyűjtötte Ukrajna határainál a katonai személyzet és a fegyverek 70%-át, amelyre szüksége lenne az ország teljes körű inváziójához.Ebbe beletartozik egy egyre növekvő erő Fehéroroszország déli részén. A Kreml többször is tagadta, hogy katonai támadást tervezne Ukrajna ellen.