„A tüntetők lettek a törvényhozók” - szükségállapotot hirdetett Ottawa polgármestere a kamionos blokád miatt

Jim Watson ottawai polgármester úgy ítélte meg, hogy az egészségügyi intézkedések ellenzői által több mint egy hete megbénított városban a helyzet "kiszabadult a kontroll alól", ezért vasárnap szükségállapotot hirdetett a kanadai fővárosban, a rendőrség pedig fokozta a tüntetőkkel szembeni fellépést - írja az AFP nyomán a tvr.ro.



Az Ottawában január 29-én, szombaton kezdődött tüntetések a hétvégén más kanadai nagyvárosokra is átterjedtek, és vasárnap is több tucat teherautó és tüntető bénította meg a főváros belvárosát.Jim Watson polgármester vasárnap délután bejelentette, hogy "a folyamatban lévő tüntetés miatt" rendkívüli állapotot hirdetett Ottawában."Ez tükrözi azt a komoly fenyegetést, amelyet a folyamatban lévő tüntetések jelentenek a lakosok biztonságára nézve. Szükség van más kormányok és kormányzati szintek támogatására is" - áll a polgármesteri hivatal közleményében.A dokumentum szerint egy ilyen intézkedés "nagyobb rugalmasságot biztosít a városvezetésen belül is, hogy Ottawa városa képes legyen a település működésének folytonosságát biztosítani a lakosok számára az alapvető szolgáltatások nyújtása érdekében".Korábban Jim Watson úgy ítélte meg, hogy "a helyzet teljesen elszabadult (Ottawában), mert a tüntetők a törvényhozók. Elveszíthetjük ezt a csatát, (...) vissza kell vennünk a városunkat" - hangsúlyozta a polgármester, aki "elfogadhatatlannak" nevezte a belvárosi utcákat elzáró és többtonnás teherautóikkal könyörtelenül dudáló tüntetők viselkedését.Az ottawai rendőrség, amelyet bíráltak, mert nem tudta megakadályozni a városközpont megbénítását, bejelentette azt a szándékát is, hogy megakadályozza, hogy a tüntetők ellátmányhoz, különösen üzemanyaghoz jussanak. "Bárki, aki megpróbál anyagi támogatást (üzemanyagot stb.) vinni a tüntetőknek, letartóztatást kockáztat. Ez az intézkedés mostantól hatályos" - figyelmeztetett a rendőrség egy Twitter-bejegyzésben.A bejelentést követően a bűnüldöző szervek még vasárnap este jelezték, hogy "további letartóztatásokat" hajtottak végre. (tvr.ro, hírszerk.)Fotó: képernyőmentés a CBC NEWS videójából