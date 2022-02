Aurescu: nyugalom, Romániát nem rángatják bele egy esetleges orosz-ukrán háborúba

A Prima Tv-nek nyilatkozvaúgy fogalmazott: "a román állampolgároknak nem kell attól tartaniuk, hogy belerángatnak minket egy háborúba".A külügyminiszter hozzátette: nem marad válaszlépés nélkül, ha Oroszország megtámadja Ukrajnát. Ez a válaszlépés részben a NATO keleti szárnyának fokozatos megerősítéséből, részben pedig az Európai Unió 'robusztus' szankciócsomagjából fog állni - részletezte.Bodan Aurescu elmondta, a kereskedelmi és a pénzügyi szektort is érintő gazdasági jellegű szankcióknak "súlyos következményei lesznek" Oroszországra nézve, az orosz döntéshozók pedig egyéni szankciókra is számíthatnak.A külügyminiszter emlékeztetett: Románia NATO-tagsága és a "rendkívül szoros" stratégiai partnerség az Egyesült Államokkal minden lehetséges garanciát biztosít az ország és polgárai biztonsága és stabilitása számára.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 72 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 30 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 166 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 89 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 55 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 128 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 39 Nem sokat gondolkodtam ezen 346