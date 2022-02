Megérkeztek az amerikai katonák Lengyelországba

Szombat délelőtt egy kisebb katonai személyszállító repülővel az előkészítő csoport néhány tagja, valamint a telepítendő kontingens parancsnokainak egy része is megérkezett a rzeszówi repülőtérre - közölte az újságírókkal az illetékes katonai szóvivő, Przemyslaw Lipczynski. Egy újabb csoport feltehetőleg vasárnap száll le - tette hozzá. A varsói nemzetvédelmi tárca már péntek este tett közzé fényképeket az első, Rzeszówban landolt amerikai repülőgépekről. A TVP Info szerint eddig összesen nyolc, a katonai misszió logisztikai előkészítésével megbízott csoport tagjait szállító gép érkezett meg.Bejelentések szerint Washington összesen mintegy 2000 katonát küld Lengyelországba és Németországba, ezenkívül a Németországban állomásozó, úgynevezett Stryker századhoz tartozó körülbelül 1000 katonát vezényel át Romániába.Lengyelországban és a három balti országban 2016 óta állomásoznak állandó, rotációs jelleggel a NATO, ezen belül az Egyesült Államok csapatai. Varsó és Washington 2020 augusztusában arról állapodott meg, hogy legalább ezerrel, 5500-ra növelik az amerikai kontingens létszámát.A lengyel sajtó szerint jelenleg mintegy 4500 amerikai katona van Lengyelországban, általában az ország nyugati részében elhelyezett bázisokon. Amerikai katonák ezenkívül az északkelet-lengyelországi Elblagba és Orzyszba telepített többnemzetiségű NATO-alakulatokban is szolgálnak. Orzyszban mintegy 800 fős amerikai kontingens állomásozik, Elblagban pedig a NATO keleti szárnyára telepített nemzetközi zászlóaljak tevékenységét felügyelő északkeleti hadtestparancsnokságon dolgoznak amerikai tisztek.

Megérkeztek a délkelet-lengyelországi Rzeszów repülőterére az amerikai katonai kontingens bővítésének előkészítésével megbízott első katonák - közölte szombaton a lengyel közszolgálati hírtelevízió (TVP Info) a katonai szóvivőre hivatkozva. Washington szerdán jelentette be, hogy az orosz-ukrán feszültség miatt átmeneti jelleggel újabb katonákat küld az Észak-Karolina állambeli Fort Bragg támaszpontról Lengyelországba. A varsói nemzetvédelmi tárca közleménye szerint 1700 fős kontingensről van szó. Pawel Soloch , a lengyel államfői hivatal kötelékében működő nemzetbiztonsági iroda (BBN) főnökének csütörtöki közlése szerint a csapaterősítés keretében érkező amerikai katonák Lengyelország keleti részén fognak állomásozni. Telepítésük pontos helyszínét a hatóságok egyelőre nem ismertették.