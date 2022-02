A Bloomberg tévedésből közzétett egy hírt arról, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát

„Élő: Oroszország megtámadta Ukrajnát” – ezzel a címmel jelent meg péntek este egy hír a Bloombergen. Akinek gyanús lett az, hogy egy ekkorra hírről senki más nem számolt be, annak lett igaza: hamar kiderült, hogy az oroszok nem indítottak inváziót, a Bloomberg elnézést kért a hibájáért.Mint a bocsánatkérő közleményben írták, több forgatókönyvvel is készülnek, ezek közül élesítették tévedésből az egyiket. Az nem meglepő, hogy egy újságnak előre bekészített cikkalapjai vannak, hogy ha történne valami nagy esemény, például megindul az invázió, akkor ne a nulláról kelljen megírni egy cikket, hanem kiadhassák az alaphírt, és később bővítsék az anyagot – ilyenkor nagyon fontos, hogy ezt semmiképp nem szabad élesíteni. Az anyagot eltávolították, és vizsgálatot indítottak, hogy kerülhetett ki ez a hírek közé.

Az újságírók rémálma valóra vált, véletlenül élesítették a Bloombergnél a cikket, ami arra az esetre készült, ha Oroszország megindítaná a támadást Ukrajna ellen - számolt be a hvg.hu .