Svédországban is úgy döntöttek, hogy visszavonják a járványügyi korlátozásokat

Több európai országhoz csatlakozva Svédország is bejelentette: visszavonják a koronavírus-járvány terjedését megakadályozó intézkedéseket – közvetít az abcNews.



„Itt az ideje, hogy Svédország újra megnyíljon” – mondtaminiszterelnök, bejelentve, hogy a korlátozások eltörlése február 9-től érvényes.Ettől a naptól kezdve az országban az emberek bármiféle korlátozás nélkül járhatnak majd éttermekbe és bárokba, anélkül, hogy szabályoznák a lokálban a személyek közötti távolságot és a létszámot, de ugyanakkor a nyitvatartás idejére vonatkozó rendelkezéseket is visszavonják. Továbbá megszűnnek a tömegközlekedésinél az oltási bizonyítványra és az arcmaszk viselésére vonatkozó ajánlások – írja az abcNews.„A járvány még nem ért véget, hanem egy teljesen új szakaszba lépett” – hangsúlyozta Andersson. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a hatóságok természetesen továbbra is figyelni fogják a járvány alakulását.Egyébként múlt hét csütörtökön Dániában is bejelentették , hogy eltörlik az összes járványügyi korlátozást, arra hivatkozva, hogy a koronavírus-járványt már nem tekintik „társadalmilag kritikus betegségnek”. Az indoklás szerint az omikron ugyan száguldva terjed, de nem ró súlyos terhet az egészségügyi rendszerre, magas az átoltottság, illetve az ország erős tesztelési képességgel rendelkezik. De ugyanúgy lazítások sorát lehet tapasztalni Norvégiában és Franciaországban is.A svéd lépés oka hasonlít a dánok esetéhez – írják az abcNews összefoglalójában. Bár nő a fertőzések aránya, ez nem terheli a kórházakat, a lakosság magas oltási aránya is „reményteljesebbé” teszi a helyzetet. Andersson elmondta, hogy az 50 év feletti svédek 80%-a kapott már három adag oltást.