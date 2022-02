Most alig vannak tüntetők a kanadai fővárosban, de hétvégére ismét nagyméretű tiltakozásokra számítanak a hatóságok

A kanadai teherautósofőrökre vonatkozó covid-oltási kötelezettség elleni tüntetések szervezői még mindig tiltakoznak a kanadai fővárosban, és ígéretet tettek arra, hogy "addig folytatják, amíg csak szükséges" - tudósít a BBC.



A helyi lakosok és hivatalosságok türelme azonban fogytán van, a mindennapi élet a tüntetések elkezdésével megszakadt, és azóta sem sikerült visszaterelni a megszokott kerékvágásba.

Az ottawai rendőrség eddig csak három embert tartóztatott le a "szabadságkonvoj" ügyében

Supporters of the Freedom Convoy hold hands and sing “We Are the World” outside Parliament Hill in Ottawa.



indított több folyamatban lévő nyomozás eredményeképpen, azonban kilátásba helyezte, hogy az ügyek felgöngyölítése nyomán további letartóztatások is lesznek.A tüntetésen részt vevő tömeg láthatóan megfogyatkozott: Ottawa belvárosában és környékén már csak 250 töntetőt számoltak az utóbbi két napban, közülük mintegy ötvenen most is a Parlament-dombon, a hétvégi tüntetések epicentrumában tartózkodnak."A legtöbb tüntető elment" - ismertette a tényállástrendőrfőnök a legutóbbi sajtótájékoztatón. "Akik maradtak, azokat úgy is jellemezhetném, hogy rendkívül agresszívek és törvénysértő személyek" - mondta a főváros közbiztonságáért felelő hivatalnok.Elismerte, hogy a tüntetés valószínűleg a következő hétvégén ismét új erőre kap, és "lehet, hogy nem lesz elegendő a rendőri eszközöket bevetni" a patthelyzet feloldására. Hozzátette, hogy Kanada minden tartományából érkeztek tüntetők, és jelentős volt az amerikai részvétel is., a tüntetők szóvivője elmondta, hogy őt és szervezőtársait eleinte meglepte a nagyszámú részvétel, azonban az első napokat követően hatékonyan fogták össze a tiltakozást, sőt e

gy adománygyűjtő oldalt is beüzemeltek, amelyen eddig több mint 10 millió kanadai dollár gyűlt össze

Tamara Lich on Freedom Convoy: "We are calling on all levels of Government in Canada to end all COVID mandates and restrictions. We will continue our protest until we see a clear plan for their elimination"



. Ebből eddig körülbelül 1 milliót már felhasználta a szervezők.A hivatalos álláspontok szerint jogi lépéseket kellene tenni az adománygyűjtő platform lezárása érdekében, hogy megakadályozzák a fennmaradó összegek felhasználását.A lakosság körében egyre nagyobb a csalódottság amiatt, hogy a rendőrség lazán reagált a tüntetésekre.városi tanácsos azt mondta, hogy a politikusok magukra hagyták választóikat egy országos válság és a főváros megszállása idején".Egy nyilatkozatában- a konvoj egyik vezetője - azt mondta, hogy a csoport megérti ezeket a csalódásokat, de a politikusok és a sajtó képviselői is terrorizálják őket.

A kellemetlenségekért való felelősség teljes mértékben a politikusok vállát nyomja,

OTTAWA: Horns blared and fireworks lit up the sky to mark the trucker Freedom Convoy's sixth day of taking a stand against vaccine mandates in Canada.

akik inkább rágalmaznak és szidalmaznak minket, minthogy tiszteletteljes, komoly párbeszédet folytassanak" - mondta.kanadai miniszterelnök nem volt hajlandó találkozni a tüntetőkkel, akiket "egy kicsi, de nagyon hangos kisebbségnek" nevezett, akik a tudományt és a kormányt támadják.Alberta déli részén már öt egymást követő napon keresztül teherautók sora zárta el az amerikai-kanadai határátkelőhöz vezető főútvonalat, akadályozva a forgalmat és megzavarva az áruk és szolgáltatások szabad áramlását.A blokád miatt kialakult feszültség a hét közepén hágott a tetőfokára, amikor néhány kamionos tüntető áttörte a Kanadai Királyi Lovasrendőrség által felállított útzárat, és frontálisan ütköztek más járművekkel.Mindeközben több határmenti településen teljesen megbénult az alapélelmiszerekkel való ellátás. Ilyen helység Coutts, az autópálya mellett fekvő kis határ menti falu, amelynek nagyjából 250 lakosa a hétvége óta nem tud hozzáférni olyan alapvető szolgáltatásokhoz, mint a szemétszállítás, a benzinutánpótlás, stb.A hatóságok arra készülnek, hogy a hétvégi tüntetések ismét nagyméretűek lesznek . Az ottawai rendőrség szerint a "Szabadságkonvoj", amely elakasztotta a forgalmat és könyörtelen zajjal töltötte meg Ottawa belvárosát, ezen a hétvégén ismét növekedni fog, mivel egyre több tüntető tér vissza, és a rendfenntartó erők nem biztos, hogy véget tudnak vetni a tiltakozásnak."Az információink szerint jelenleg azt látjuk, hogy a konvoj továbbra is megpróbálja megvédeni pozícióit" - mondtarendőrfőnök-helyettes egy szerdai technikai tájékoztatón. "Számítani kell arra, hogy szombaton és egész hétvégén megnövekedett járműforgalom lesz, remélhetőleg, komolyabb incidensek nélkül".