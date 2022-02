Oroszország leállítja a Deutsche Welle adását, a DW tagjait pedig idegen ügynöknek minősítik

Az RT - korábbi nevén Russia Today - a német adása miatt a tavaly decemberi indulása után rögtön kirobbant jogi vitában azzal érvel, hogy 2029-ig szóló engedélyt kapott a kábeles és műholdas sugárzásra a határokat átlépő televíziózásról szóló európai egyezmény egyik tagjától, Szerbiától. Ezzel szemben a ZAK kiemelte, hogy németországi műsorszolgáltatási engedélyt csakis németországi hatóság adhat ki, ezért nem lehet hivatkozni semmilyen más, az európai jog szerint legitim, jogszerű engedélyre.Az RT DE Productions nevű, berlini székhelyű cég 2021. december 16-án indította el az RT DE című televíziós adást. A területileg illetékes berlin-brandenburgi regionális média- és hírközlési hatóság (Medienanstalt Berlin-Brandenburg - MABB) már másnap médiajogi eljárást indított. A hatósági döntést végül azért a ZAK hozta meg, mert az RT DE nem helyi, hanem országos sugárzású műsort ad.A YouTube videomegosztó portál már néhány órával a decemberi adáskezdés után letiltotta az RT DE YouTube-csatornáját. Néhány nappal később az Eutelsat műhold-üzemeltető is eltávolította kínálatából a csatornát. Az RT akkor ezt a lépést a MABB törvénytelennek tartott nyomásgyakorlásának tulajdonította.A ZAK határozatára az RT DE Productions reagált, a cég szerdán közölte, hogy a hatóság döntését megtámadja a bíróságon.Peszkov egyébként csütörtökön megerősítette, hogy előkészületben vannémet kancellár moszkvai látogatásának előkészítése.

