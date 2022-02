A kínai külügyminiszter szorosabb együttműködést sürget Oroszországgal

- hangsúlyozta a pekingi külügyminisztérium.Lavrov a két elnök pénteki találkozóját rendkívüli jelentőségűnek nevezte, mely hozzájárul majd a kétoldalú kapcsolatok elmélyítéséhez, elősegíti egy modern rendszer kiépítését a nemzetközi kapcsolatok számára, és előmozdítja a globális, fenntartható fejlődést. Az orosz külügyminiszter szerint a Kína és Oroszország közötti, magas szintű stratégiai együttműködés és a szoros egyeztetések a két fél közötti konszenzuson alapulnak, mentesek a nemzetközi politikai helyzet befolyásától, és elősegítik a nemzetközi kapcsolatok stabilitását és kiszámíthatóságát.Lavrov továbbá bizalmát fejezte ki Peking képességeit illetően azzal kapcsolatban, hogy a világjárvány nyújtotta kihívások ellenére sikeresen rendezik meg a téli olimpiai játékokat. A felek a sportok átpolitizálása ellen foglaltak állást. A péntek esti olimpiai megnyitón Putyin is részt vesz, miközben az Egyesült Államokhoz csatlakozva számos ország döntött úgy, hogy nem küld diplomáciai tisztségviselőket az olimpiai játékokra. (mti)

