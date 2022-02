Amerikai csapatok megölték az Iszlám Állam vezetőjét

Az Egyesült Államok különleges egységei csütörtökre virradóra megölték az Iszlám Állam vezetőjét, Abu Ibrahim al-Hasemi al-Kurajsit – közölte Joe Biden amerikai elnök.



President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme