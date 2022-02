Patthelyzet van az orosz-ukrán konfliktusban, Erdoğan török elnök eldöntötte, hogy közvetít a felek között

Elítélték az oroszok Washington azon döntését, miszerint további amerikai csapatokat vezényelnek Európába – írja a BBC nyomán a HVG. Amint arról a Transindex is beszámolt, szerdán Joe Biden hivatalosan is jóváhagyta, hogy további 2000 amerikai katonát küldjenek Európába. Az említett csapatok az észak-karolinai Fort Braggből érkeznek majd Lengyelországba illetve Németországba, ahonnan 1000 - már ott állomásozó - katona átmegy Romániába.



A Kreml álláspontja szerint ez egy destruktív lépés, ami egyedül a konfliktus politikai síkon való megoldásának esélyeit rontja. Mindezt szerdán mondta el Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes, aki igazolhatatlannak is nevezte az Európában állomásozó amerikai csapatok megnövelését.



Közben a konfliktus politikai rendezése érdekében Recep Tayyip Erdoğan csütörtökön Kijevbe repül, hogy közvetítőként lépjen fel az ukránok és Vlagyimir Putyin között – értesült a Guardian.



Mivel Törökország NATO-tagságát gyakran megkérdőjelezik, részben az orosz gyártmányú Sz-400-as légvédelmi rendszer megvásárlására vonatkozó döntése miatt, Erdoğan nehéz egyensúlyozásra kényszerül: továbbra is erős diplomáciai támogatást kell nyújtania Ukrajnának, ugyanakkor nem szabad károsítania a Moszkvával fennálló bonyolult hosszú távú kapcsolatait.



A látogatás jelentőségét jelzi, hogy Jake Sullivan, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója és Ibrahim Kalin, a török elnök főtanácsadója kedden arról beszélt, hogy a Fehér Ház közleménye szerint elkötelezettek "az Ukrajna elleni további orosz agresszió elrettentése mellett".



Erdoğan közvetítési javaslatára Oroszország egyelőre reagált. Az Egyesült Államok igyekszik minimalizálni a Putyinnal tárgyaló felek számát, és úgy tűnik, az orosz vezető úgy véli, hogy az ukrajnai konfliktus megoldásának legjobb módja a Fehér Házzal folytatott közvetlen kétoldalú tárgyalások, nem pedig bármilyen harmadik fél közvetítése.



Putyin tavaly bírálta Törökországot, amikor az eladta Bayraktar TB2 típusú drónjait az ukrán hadseregnek. A rendkívül hatékony fegyvereket a kelet-ukrajnai Donyeck lázadók kezén lévő területet támogató orosz katonák ellen lehetne használni. Az eladás miatt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hivatalosan is panaszt tett, hogy Törökország militarista tendenciákat táplál.





