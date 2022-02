Franciaország is feloldja fokozatosan a járványügyi korlátozásokat

Franciaországban fokozatosan feloldják a koronavírus-járvány ötödik hulláma miatt bevezetett korlátozásokat - tudósít az Euronews. Bár továbbra is magas a napi fertőzöttek száma, a szerdától kezdődő lazítást azzal indokolják, hogy több mint egy hete csökken a fertőzöttségi arány a teljes lakosságra vetítve.



A legtöbb franciát érintő változás, hogy szabadtéren mostantól kezdve nem kell maszkot viselni, de nagyobb rendezvényeken a szervezők kötelezővé tehetik. A kulturális és sportrendezvényeken megszűnik a létszámkorlátozás.A francia kormány szóvivője,hangsúlyozta, hogy az eddigi erőfeszítések - például az intenzív oltási program - hozták meg az eredményt.Az éjszakai szórakozóhelyeket december 10-én zárták be, a tervek szerint február 16-án nyithatnak újra, a lazítások második ütemében. Az iskolákban cél a teljes jelenléti oktatás, de az otthoni munkavégzést továbbra is ajánlják a törékeny járványhelyzet miatt. Az egészségügyre még nagy nyomás nehezedik, majdnem négyezren vannak Covid-intenzív osztályon.A lazítást ennek ellenére biztonságosnak tartják a döntéshozók, hiszen magas az átoltottság: az oltásra jogosultak 95 százaléka, a teljes lakosság 80 százaléka kapott már védőoltást, a franciák 62 százaléka már a Covid elleni vakcina harmadik dózisát is megkapta.