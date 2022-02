Hivatalos: ezer amerikai katona érkezik Romániába

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Joe Biden, zöld utat adott annak az intézkedésnek, amely értelmében az amerikai haderők egy részét átvezénylik a Kelet-Európai térségbe – jelentette be John Kirby, a Pantagon sajtószóvivője szerdán. A bejelentés szerint Romániába ezer amerikai katonát vezényelnek át, akik eddig Németországban állomásoztak - számolt be a Libertatea.



A Pentagon szóvivője hivatalos bejelentése szerint az Amerikai Egyesült Államok ezzel a lépéssel válaszol az Európai térség biztonságára és stabilitását ért megnövekedett feszültségre. Elmondta, hogy az eljárás a NATO 5-ik paragrafusának a hatálya alá esik, és ennek értelmében az Államok kiegészítő haderőt költöztet Romániába, Lengyelországba és Németországba.Ismertette, hogy a Németoszágból Romániába küldött 1000 katona a gyalogsághoz tartozik, illetve a további 2000 katonát küldenek egy észak-karolinai állomásról Európába, akik többsége Lengyelországba, kisebb részük pedig Németországba fog érkezni.„Egy dologban nagyon egyértelmű szeretnék lenni: ezek a mozgások nem állandóak. Ezek a költöztetések kimondottan az aktuális biztonsági helyzetre válaszolna. Sőt, ezek az erők nem fognak Ukrajnában harcolni, hanem a NATO-szövetségesek robusztus védelmét biztosítják” – szögezte le.A szóvivő tisztázta, hogy az Romániába érkező katonák továbbra is amerikai parancsnokság alatt fognak szolgálatot teljesíteni, egy Romániával létrejött kétoldali megállapodás szerint. A hadsereg képviselője üdvözölte Franciaország döntését, mi szerint ők is csapatokat küldenek Romániába.Ismertette, hogy ezek a lépések azt követően történtek meg, hogy január 27-én a romániai honvédelmi miniszter,telefonon egyeztetett az amerikai hadügy vezetőjével,, a Fekete-tengeri térség felől érkező biztonsági helyzetről. Ennek értelmében Austin már a múlt héten tárgyalásokat folytatott a csapat-mozgosításokról, amelyek kimondottan a Román Kormány kérésére történtek.A Pentagon szóvivője azt is rögzítette, hogy a jelenleg szóban forgó csapatok, amelyeket Romániába, Németországba és Lengyelországba vezényelnek, kiegészítik azt a 8500 amerikai katonai létszámot, amit a múlt héten mozgósítottak, és amelyek azért szállnának át a tengeren, hogy az európai NATO haderőket erősítsék, amennyiben ez szükséges lesz. ( Libertatea