Védőfalak, szögesdrótkerítések épülnek Európa körül a menekültek áradata ellen

Görögország 2012-ben két 11 kilométer hosszú és 3 méter magas szögesdrótkerítést emelt a Törökországgal közös határvonalán, ahol korábban taposóaknák voltak.A Görögország összeomlását okozó 2009-es pénzügyi válság után a menekültek főként Görögországon át próbáltak eljutni az Európai Unió tagállamaiba. Sokan a 150 kilométeres határvonal jelentős részén természetes határt képező Evrosz folyón keltek át.Miután 2020-ban Törökország 'megnyitotta kapuit' az EU-ba tartó menekültek előtt, a görög kormány 40 kilométeres, 'áthatolhatatlan' résszel bővítette ki a kerítést. A munkálatokat augusztusban fejezték be.A görög katonák ezen kívül egy egy kilométeres hosszúságú katonai övezetet is őriznek, amelybe őrtornyokat építettek és határvédelmi eszközöket telepítettek.

Gőzerővel épül a 186 kilométer hosszú és 5 méter magas kerítés. Akárcsak Magyarországon, itt is két réteg drót közt, egy homokkal felszórt védelmi zóna lesz, ahol a lengyel hatóságok szerint könnyebb megcsípni az afrikai és közel-keleti illegális bevándorlókat.Az építkezés 350 millió euróba kerül, Varsó arra kérte az Európai Uniót, hogy jelentős összeggel járuljon hozzá a védelmi vonal kiépítéséhez.