A kanadai mintát követve Európában is „Szabadságkonvojt” szerveznek. Célállomás: Brüsszel

Amint arról a Transindexen is beszámoltunk, Kanadában több száz kamionos egy héten keresztül sajátos eszközzel tiltakozott az oltási kötelezettség ellen, amely nemrégiben vált kötelezővé az USA-ból való belépéskor. Január 30-án a kamionosok megérkeztek a fővárosba, Ottawába, ahol több ezer ember lelkesen fogadta őket. A tüntetések hatására az európai oltásellenes csoportok is szervezkedni kezdtek, hogy hasonló kamionos felvonulásokat szervezzenek: a kontinens legtávolabbi pontjairól is Brüsszelbe hívják a tiltakozókat - tudósít az RFI.



A Freedom Convoy Vancouvert Ottawával kötötte össze, és útközben más oltásellenes kamionosok is csatlakoztak hozzájuk. Január közepe óta ugyanis Kanada és az Egyesült Államok is megköveteli, hogy a teherautó-vezetők a határátlépéskor rendelkezzenek oltási igazolvánnyal.Az ottawai megmozdulás olyan mértékű volt, hogyminiszterelnök biztonsági szolgálata kénytelen volt a kormányfőt és családját egy meg nem nevezett helyre szállítani. Justin Trudeau később videón keresztül bejelentette, hogy covid-pozitív, és a továbbiakban otthonról dolgozik, hogy megfeleljen az egészségügyi korlátozásoknak.A kamionosok prominens kanadai politikusok, főként konzervatívok támogatását élvezték, de a korábbi amerikai elnök,, valamint a világ leggazdagabb embere,is kiállt mellettük.A tiltakozás során számos olyan információ röppent fel, amelynek igazságtartalmát nehéz ellenőrizni. Például a tiltakozásban részt vevő kanadai kamionok teljes számát elég nehéz megállapítani, mivel egyesek csak az útvonal bizonyos szakaszán csatlakoztak a konvojhoz.A Facebookon és a Twitteren 50 ezer kamionról posztoltak a szimpatizánsok, sőt az is elterjedt, hogy a rekordhosszúságú konvojt a Guinness Rekordok Könyve is iktatta volna. Természetesen a szám vitatott, nem lehet pontosan felbecsülni a tüntetéshez csatlakozók számát.Az Ontario állambeli Kingstonban, ahol a Freedom Convoy áthaladt, a hatóságok 104 félpótkocsit, 17 teherautót, 430 személygépkocsit és 6 lakóautót számoltak össze.Ottawában az újságírók és a rendőrök összesített adatai szerint 230 teherautó, 725 személygépkocsi és mintegy 2000 gyalogos tüntető volt jelen .A Guinness szerint egyébként mindeddig a leghosszabb konvoj egy 480 járműből álló kamionos felvonulás Egyiptomban, 2020. november 20-án, a kamionlánc teljes hossza elérte a 7,5 kilométert.

A kanadai mintára most az európai oltásellenes csoportok is szervezkedni kezdtek, hogy útnak indítsanak egy Brüsszelbe tartó Szabadságkonvojt.



A hét vége óta ajelszó széles körben elterjedt a közösségi médiában, és több tiltakozó megmozdulás is indult. A Facebookon a Szabadságkonvoj nevű francia csoportnak január 26-i megalakulása óta már több mint 100 ezer tagja van.A forgatókönyv emlékeztet a sárgamellényesek által követett szcenárióra.A szervezők egy Telegram-csatornát is létrehoztak, hatalmas, összeurópai tiltakozásra hívják a szimpatizánsokat, arra biztatják a kamionosokat, hogy akár Európa legtávolabbi pontjairól is induljanak el.

A célállomás Brüsszel. Az időpont: február 14.