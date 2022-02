Egyre több európai ország lazít a járványügyi korlátozásokon, a WHO figyelmeztet

Norvégia is azonnali hatállyal megszünteti a korlátozási intézkedések nagy részét. Már nem kötelező az otthoni munkavégzés, a vendéglátóhelyeken pedig 11 óra után is lehet alkoholt felszolgálni.

Korai lenne bármely országnak is győzelmet ünnepelni. Ez a vírus veszélyes, és a szemünk láttára fejlődik tovább - jelentette ki a WHO főigazgatója.

Az Euronews a WHO főigazgatóját idézi:azt mondta, felszólít minden országot, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel – ne csak oltásokkal! – védjék az embereket.

Egyre több európai ország oldja fel a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat, egyrészt eredményes oltási programjára hivatkozva, másrészt annak köszönhetően, hogy az omikron variáns jóval kisebb arányban okoz súlyos betegséget, mint az előzőek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azonban óvatosságra int.