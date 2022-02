Orbán Viktor szerint nincs olyan európai vezető, aki konfliktust akarna Oroszországgal

A mostani moszkvai látogatás békemisszió is, mert elmondhattam, hogy az Európai Unió egységes és nincs olyan európai vezető, aki konfliktust akarna Oroszországgal - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Moszkvában.



Orbán Viktor magyar miniszterelnökorosz elnökkel folytatott megbeszélését követően kiemelte: mindez különösen igaz a közép-európaiakra. "Mi úgy értelmezzük a történelmet, hogy amikor a Kelet és a Nyugat között konfliktus jött létre, akkor Közép-Európa mindig rajtavesztett" - fogalmazott.Közölte: a hidegháború évei "számunkra komoly keserűséget és sok szenvedést jelentettek", ezért a magyarok és a közép-európaiak általában is abban érdekeltek, hogy a feszültséget Kelet és Nyugat között csökkentsék, és mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a feszültség alábbhagyjon, és nehogy visszatérjen a hidegháború.A miniszterelnök hangsúlyozta: ehhez tárgyalásokra és párbeszédre van szükség, és üdvözlendő, hogy "Oroszország és a nyugati szövetségeseink között zajlik a párbeszéd". Amit "mi tudunk ajánlani, az a magyar modell": Magyarország tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak, közben pedig kiváló kapcsolatokat ápol Oroszországgal - magyarázta. Hozzátette: ehhez kölcsönös tiszteletre van szükség.Orbán arról is beszélt, hogy érdemi tárgyalásokat folytathatnak arról, hogy egymilliárd köbméterrel emeljék az éves mennyiségét a hosszú távú orosz-magyar gázszállításnak. Hangsúlyozta: az Oroszország és Magyarország közötti hosszú távú gázszállítási szerződés értéke a jövőre nézve különösen nagy lesz, tehát nem csökkenteni kell a mennyiséget, hanem inkább növelni.Kitért arra: a paksi erőmű építkezésének előkészítése a végső fázisba lépett és amint az utolsó engedély is megvan, "a beruházás automatikusan átlép a következő, úgynevezett létesítési fázisba és ezzel megtesszük a döntő lépést mi magyarok, hogy önállók legyünk a villamosenergia-ellátás terén".Orbán Viktor újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy az orosz vakcinával kapcsolatban jók a tapasztalataik, ezért az a helyes, ha ez is a magyar polgárok rendelkezésére áll.

Putyin: Magyarország fontos partnere Oroszországnak Európában

Magyarország fontos partnere Oroszországnak Európában - jelentette ki Vlagyimir Putyin az ötórás találkozót követő sajtótájékoztatón. Vlagyimir Putyin azt mondta: a koronavírus-járvány ellenére a két ország közötti áruforgalom a tavalyi év tizenegy hónapjában 30 százalékkal nőtt, 5,5 milliárd dollárt tett ki. A kölcsönös beruházások értéke eléri az egymilliárd dollárt - tette hozzá.Eredményesen, hatékonyan dolgozik az orosz-magyar gazdasági együttműködési kormányközi bizottság is - jegyezte meg az orosz elnök.Megjegyezte, hogy Magyarország változatlanul bizonyítja, hogy megbízható partner az orosz gáz tranzitszállításában. Az orosz elnök kiemelte: fontos szerepet játszik az energetika az orosz-magyar gazdasági kapcsolatokban. Oroszország sok éve megszakítás nélkül látja el Magyarországot energiaforrással, a magyar kőolajfogyasztás 55 százalékát és a gázfogyasztás 80 százalékát fedi le - jelentette ki.Az orosz gázszállítás Magyarországra hosszú távú megállapodásnak köszönhetően történik, melyet tavaly hosszabbítottak meg 2036-ig - tette hozzá Vlagyimir Putyin. Hangsúlyozta: Oroszország nyitott a további együttműködésre.A Reuters közlése szerint az orosz elnök azt mondta, hogy a Romániában és Lengyelországban található rakétaindítók fenyegetést jelentenek Oroszországra, mert azok lehetőséget teremtenek a csapásmérésre, nem csak rakétaelhárító. Az orosz elnök szerint senki sem erősítheti a saját biztonságát más országok biztonságának a rovására.Putyin ugyanakkor azt állította, hogy Moszkva kész együttműködni azzal, akit az áprilisi parlamenti választások után Magyarország miniszterelnökévé választanak.