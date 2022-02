David Attenborough, Ferenc pápa és Greta Thunberg is a Nobel-békedíj idei jelötjei között van

David Attenborough brit természetfilmes, az Egészségügyi Világszervezet és Szvjatlana Tyihanovszkájá fehérorosz ellenzéki politikus is szerepel a Nobel-békedíj idei jelöltjei között a norvég törvényhozók javaslata alapján.



A díjról döntő norvég Nobel-bizottság ötven évig titokban tartja a jelöltek listáját, de egyes jelölők a saját döntésük alapján nyilvánosságra hozhatják, hogy kire esetett a választásuk. A Reuters megkeresésére így tettek a norvég törvényhozók is, akik 2014 óta - 2019 kivételével - minden évben eltalálták a végső békedíjast, így a tavalyi két díjazott egyikét, Maria Ressát is Az említetteken kívül a norvég törvényhozók jelöltjei között van még:aktivista, Ferenc pápa,bebörtönzött orosz ellenzéki,tuvalui külügyminiszter, a mianmari nemzeti egységkormány is, a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság, a WikiLeaks és, a NATO, a CARE segélyszervezet,iráni emberi jogi aktivista és az Északi-sarkvidéki Tanács.A 95 éves Attenborough jelöléséről, a Norvég Zöld Párt vezetője azt mondta, hogy azokért az erőfeszítéseiért terjesztették fel a díjra, amelyekkel tájékoztatni igyekszik a Föld természeti sokféleségéről, ami a fenntartható és békés társadalmak előfeltétele. Ferenc pápát a klímaválság megoldására tett erőfeszítéseiért, valamint a béke és a megbékélés érdekében végzett munkájáért jelölte a díjraegykori nemzetközi fejlesztési miniszter.Simon Kofe tuvalui külügyminisztert a norvég Liberális Párt vezetője,javasolta, amiért kiemelten hívja fel a figyelmet a klímaváltozás kérdéseire.parlamenti képviselő szerint Szvjatlana Tyihanovszkájá már második éve kap jelölést a hazája demokráciájáért és szabadságáért végzett „bátor, fáradhatatlan és békés munkájáért".A hétfőn lezárult jelölések nem jelentik a Nobel-bizottság jóváhagyását. A 2021-es díjazottat októberben hirdetik ki.