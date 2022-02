Moszkvai találkozó: Orbán Viktor azt szeretné, hogy hosszú évekig működhessen együtt Putyinnal

Orbán moszkvai vizitje előtt egyébként az amerikai elnök újra figyelmeztette Moszkvát, hogy gyors és komoly következményekkel számolhat, ha megtámadja Ukrajnát."Oroszország Ukrajna szuverenitását és területi integritását fenyegeti. Változatlanul a diplomáciai lépéseket tartjuk a legjobb megoldásnak, de mivel Moszkva folytatja a csapaterősítést, mi is készen állunk" - ismertetteaz ENSZ-ben képviselt washingtoni álláspontot .

Moszkvában, az orosz elnökkel tárgyal a magyar miniszterelnök. Ukrajnával kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, a látogatása "békemisszió" is, az Európai Unió részéről " készen állunk egy ésszerű megállapodásra", az EU egyetlen vezetője sem akar háborút.