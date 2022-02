Soros György: „a magyarok áprilisban kiszavazhatnak a hatalomból egy autokrata vezetőt”

„Magyarország választópolgárai minden valószínűség ellenére kiszavazhatnak egy autokratikus vezetőt a hatalmából” - mondta Soros György a Stanford Hoover Intézetének elmondott beszédében.



A filantróp üzletember elsősorban Kínáról beszélt az egyetem "Nehéz választások a világ demokráciái előtt" című rendezvényén.Soros György szerint az ingatlanpiaci fellendülést követően gazdasági válsággal nézhet szembe Kína, írja a CNN . A magyar származású milliárdos a Stanford Egyetem "Nehéz választások a világ demokráciái előtt" című rendezvényén egy mondat erejéig kitért az április magyar választásokra is.Az előadás bevezetőjében a 91 éves filantróp az 1936-os berlini olimpiához hasonlította a pénteken kezdődő pekingi téli olimpiát. Soros úgy fogalmaz, hogy az esemény lebonyolításával "a világ leghatalmasabb autoriter állama" csak a rendszere igazolására szeretne propagandagyőzelmet aratni.Ezután röviden kitér arra, hogy a tavalyi német választásokat követően idén áprilisban a franciák és a magyarok is szavaznak. Az április 3-i magyar választással kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy "a magyar választók minden esély ellenére elküldhetnek a hatalomból egy autokrata vezetőt." Ezek az események pedig az orosz-ukrán feszültség végkimenetelével együtt jelentősen befolyásolják Európa sorsát.Soros a beszéd hátralévő több mint húsz percében többnyire Kína helyzetét elemzi. Az üzletember szerint a kínai elnök képtelen lesz helyreállítani a bizalmat az ingatlanpiacon, mely elsősorban az iparági vállalatok fizetésképtelensége, valamint az ingatlanárak csökkenése miatt alakult ki. Emiatt az emberek, akik megtakarításaikat kormányzati nyomásra ingatlanokba forgatták, komoly veszteségeket szenvedtek el. Mindez pedig megingathatja az országot 2013 óta vezető elnök irányába a bizalmat. Soros leszögezi, hogy a kínai modell "fenntarthatatlan" volt.Nemcsak az ingatlanpiac, hanem akár a koronavírus is okozhatja Hszi Csin-ping vesztét Soros szerint. A világ többi részét hetek alatt letaroló omikron elterjedését nem fogják tudni megakadályozni Kínában sem. Egyelőre azonban csak a roppant népszerűtlen Zéró Covid-stratégia és a szigorú lezárások állnak a kínai elnök rendelkezésére a fertőzés tömeges terjedésének megakadályozására.Az előadás zárásaképp kitér arra, hogy októberben eldőlhet Hszi Csin-ping sorsa, amikor a Kínai Kommunista Párt harmadjára választhatja főtitkárnak a 68 éves politikust. Reményét fejezi ki, hogy a kínai elnököt valaki olyan válthatja a hatalomban, aki kevésbé elnyomó belföldön, miközben jóval békésebb a többi országgal.A magyar országgyűlési választásokra vonatkozó pár másodperces rész 1:00-nál kezdődik, a teljes beszéd magyar felirattal is megtekinthető: