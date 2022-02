Apartheiddel vádolta meg az Amnesty International Izraelt, emiatt antiszemitának nevezték a szervezetet

Az Izraelről készített jelentésben komoly kritikát fogalmazott meg az Amnesty International Izraellel szemben. A szervezet szerint szisztematikusan teremti meg az ország a palesztinok elnyomásának rendszerét. A zsidó állam külügyminisztere szerint az Amnesty kettős mércét alkalmaz.



Az Amnesty International kedden közzétette az Izraelről készített részletes, 300 oldalas jelentését, amelyben apartheiddel vádolta meg az országot a palesztinokkal szembeni bánásmódja miatt – írja a CNN-re hivatkozva a HVG. A jelentésben azt írta az Amnesty, hogy a kényszer-költöztetések, a fogvatartás, a kínzás, a törvénytelen gyilkosságok és súlyos sérülések okozása, valamint az alapvető jogok és szabadságjogok megtagadása, illetve az üldözés a palesztinok szisztematikus elnyomásának intézményesített rendszerét teremtik meg.A civil szervezet még tovább ment, kijelentette, hogy „Izrael Állam a palesztinokat alsóbbrendű, nem zsidó faji csoportnak tekinti és kezeli”. A jelentésben hozzátették, hogy „Izrael 1948-as megalakulása óta kifejezett politikája a zsidó demográfiai hegemónia megteremtése és fenntartása, valamint a földterületek feletti ellenőrzés maximalizálása a zsidó izraeliek javára”.Az izraeli kormány még a jelentés közzététele előtt tiltakozott, az Amnestyt azzal vádolva, hogy a jelentés hamis és elfogult.külügyminisztériumi szóvivő azt mondta, a szervezet kettős mércét alkalmaz és démonizál annak érdekében, hogy kétségbe vonja Izraelnek mint a zsidó nép hazájának a legitimációját. Haiat szerint ezek azok a módszerek, amelyek a modern antiszemitizmust jellemzik.Izrael álláspontját több amerikai zsidó csoport - köztük az Amerikai Izraeli Izraeli Közügyek Bizottsága és a Rágalmazásellenes Liga - vasárnap közös nyilatkozatban is megerősítette, amely szerint az Amnesty dokumentuma "világszerte táplálja azokat az antiszemitákat, akik a világ egyetlen zsidó országát akarják aláásni, miközben egyúttal lealacsonyítják és lekicsinylik a dél-afrikai apartheid okozta szörnyű szenvedéseket".Az apartheid kifejezés Dél-Afrikából származik, ahol 1948 és 1994 között a faji elkülönítés és a "külön fejlődés" rendszere volt a hivatalos politika. A rendszer célja az volt, hogy a nem fehéreket "önigazgatású bantusztánokba" zárják, megfosztva őket állampolgárságuktól, és a nem fehérek utazását és munkavállalását igazolványok és igazolványok rendszerével szabályozták.Izrael mindig is elutasította az apartheid-korszak Dél-Afrikájával való összehasonlítást. Még a megszállás néhány elszánt izraeli kritikusa is azzal érvelt, hogy a palesztinokkal szembeni megkülönböztetés nem minősül szándékos vagy intézményes rasszizmusnak, hanem valódi biztonsági félelmek eredménye.