Ukrajnába utazik Boris Johnson, a héten még Putyinnal is tárgyalna – telefonon

Az orosz elnökkel telefonon tárgyalna a brit miniszterelnök. Arra ösztönözné Moszkvát, hogy lépjen egyet vissza.



Ukrajnába utazik keddenbrit miniszterelnök – közölte a londoni kormányfői hivatal.A Downing Street szóvivőjének ismertetése szerint Johnson Kijevbenukrán elnökkel tárgyal az orosz-ukrán határon kialakult feszültségről.Johnson hivatalának illetékese hangsúlyozta:

Nagy-Britannia az ukrán szuverenitás elkötelezett támogatója, és a brit fegyveres erők 2015 óta 22 ezer ukrán katonának tartottak önvédelmi kiképzést.

A brit kormány mindemellett aktívan részt vesz az ukrajnai jogállamiság védelmében és a korrupció elleni fellépésben, erősítve Ukrajna képességét arra, hogy ellenálljon a rosszakaratú, antidemokratikus befolyásoknak – fogalmaz a Downing Street keddi közleménye.London ezekre a célokra 88 millió font új finanszírozást hagyott jóvá. A támogatás céljai között szerepel annak elősegítése is, hogy Ukrajna csökkenthesse függését az orosz energiahordozó-szállításoktól.A Downing Street megerősítette:

Boris Johnson a héten Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalni kíván telefonon.

A brit kormányfő a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában hangsúlyozta: minden ukránnak joga van arra, hogy maga döntse el, miként kormányozzák országát. Nagy-Britannia barátként és demokratikus partnerként továbbra is kiáll Ukrajna szuverenitása mellett azokkal szemben, akik e szuverenitás megsemmisítésére törekszenek – fogalmazott Boris Johnson.Hozzátette:

London arra ösztönzi Oroszországot, hogy "lépjen vissza egyet", párbeszéd útján keressen diplomáciai megoldást és kerülje a további vérontást.



Earlier this week, I was briefed by our defence chiefs on the situation on Ukraine’s border.



The picture is increasingly concerning – I continue to urge Russia to engage in negotiations and avoid a reckless and catastrophic invasion. pic.twitter.com/ILaJzxCURI