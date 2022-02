A covid elleni védőoltás mától kötelezővé válik Ausztriában. Aki ezt megtagadja, hatalmas bírságokat kockáztat

A COVID-19 elleni védőoltás mától kötelezővé válik Ausztriában. A hatályba lépett új törvény minden 18 év feletti személyre vonatkozik. Több ország is bevezette már a kötelező védőoltást az idősek vagy az egészségügyi dolgozók számára, de Európában ez az első ország, amely ilyen átfogó intézkedéseket fogadott el - írja a BBC.



Az osztrák kormány szerint a vakcina hatásos a betegség súlyos formái ellen, és a törvényre azért van szükség, hogy megelőzzék az újabb lezárásokat., az uniós alkotmányért felelős miniszter szerint a kormány "nagyon is tudatában van annak, hogy ez egy nehéz lépés és egy nagyon kemény intézkedés". Hozzátette azonban, hogy az intézkedésre szükség van."Nekünk, politikusoknak felelősségünk, hogy az egészségügyi rendszer továbbra is működjön, hogy a társadalom egésze normálisan élhessen" - jelentette ki. Bár a kötelező védőoltás "beavatkozás az emberi jogokba, ebben az esetben ez a beavatkozás indokolt lehet. Ki kell jutnunk a világjárványból, és tudjuk, hogy az oltás az egyetlen módja annak, hogy visszatérjünk a normális élethez" - nyilatkozta a miniszter.Az oltási kötelezettség 2024 januárjában jár le, és ha a világjárvány megengedi, már korábban is megszüntethető. Bár a törvény február 1-jén lépett hatályba, a hatóságok csak március közepén kezdik el ellenőrizni az emberek oltási státuszát.Azok, akik megtagadják az oltás felvételét, 600 és 3600 euró közötti bírságot kockáztatnak. Kivételt képeznek azok, akik egészségügyi okokból nem olthatják be magukat, valamint a terhes nők.Az osztrákok mintegy 72%-a teljesen be van oltva.