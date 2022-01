Több mint 20 ezer pedagógus sztrájkolt Magyarországon

- Béremelés- Munkaterhek csökkentése- Ne küldjék fizetés nélküli szabadságra azokat a dolgozókat, akik nem oltatják be magukat koronavírus ellen.A sztrájkot két pedagógus-szakszervezet hirdette meg, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és Pedagógus Szakszervezet (PSZ). Előzetesen kétszer ennyien jelezték részvételüket, a szakszervezetek szerint két oka volt annak, hogy végül csak körülbelül 20 ezren sztrájkoltak: a megfélemlítés miatt sokan elálltak a sztrájktól, másrészt pedig sokan covidosok lettek, ezért nem tudtak személyesen tiltakozni.„Elképesztő nyomást gyakorolt a kormány a szülőkre és a pedagógusokra, hogy ez a sztrájk ne valósuljon meg” – mondta Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke. Állítása szerint volt olyan intézmény, ahová egész delegáció vonult ki a tankerületi központtól, hogy megfenyegessék a sztrájkra készülő tanárokat, máshol megfigyelők próbálták rávenni őket, hogy fejezzék be a munkabeszüntetést.„Nincs szégyenkezni valónk, büszkék lehetünk a pedagógusokra, mert példát mutattak a gyermekeinknek, hogyan kell kiállni a közös ügyekért” – tette hozzá Szabó Zsuzsa.Az Emberi Erőforrások Minisztériuma törvénytelennek nevezte a sztrájkot, a tárca szerint a baloldal műve a tiltakozás.A szakszervezetek jelezték: március 16-án határozatlan idejű munkabeszüntetés jöhet, ha addig sem teljesítik a feltételeiket.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 64 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 27 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 152 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 85 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 44 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 119 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 36 Nem sokat gondolkodtam ezen 313