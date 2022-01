Abszolút többséget szereztek a kormányzó szocialisták Portugáliában

Megszerezte a szavazatok abszolút többségét António Costa miniszterelnök Szocialista Pártja (PS) az előrehozott parlamenti választásokon Portugáliában a választási bizottság hétfőn közzétett adatai szerint.



A szavazatok 99 százalékos feldolgozottsága mellett a PS a voksok 41,6 százalékát tudhatja magáénak, és ezzel legalább 117 helyet szerzett a 230 tagú parlamentben.A legnagyobb jobboldali ellenzéki erő, a konzervatív Szociáldemokrata Párt (PSD) kevesebb mint 28 százalékot kapott.Növelte támogatói számát a radikális jobboldali Chega (Elég!), amely a voksok 7.15 százalékát szerezte meg és a korábbi egyetlen helyett 12 képviselőt küldve a parlamentbe a harmadik legerősebb politikai erő lett luzitán földön.A választás idejére feloldották a koronavírus-járvány miatt karanténra kötelezett több mint egymillió 18 éven felüli szavazópolgár karanténját.

Minden portugál miniszterelnöke

Hétfő reggeli beszédében Costa a párbeszéd fontosságát hangoztatta, és leszögezte: minden portugál miniszterelnöke kíván lenni. A választási kampányban eddigi politikájának folytatását ígérte: továbbra is a gazdaság fejlesztését kívánja támogatni, csökkentené a társadalmi egyenlőtlenségeket, és stabilizálná az államháztartást.A négynapos munkahét az ígéretek egyike, ugyanis korábban a szocialisták azt ígérték, párbeszédet kezdeményeznek egyebek között a négynapos munkahét bevezetéséről, illetve az egyhavi minimálbér összegének növeléséről is.Elemzők szerint az abszolút többsége megkönnyítheti a kormánypárt számára annak eldöntését, hogy milyen szempontok szerint ossza el az Európai Unió által Portugáliának ítélt, mintegy 16 milliárd eurónyi segélyt.Az előzetes felmérések szocialista győzelmet jeleztek, viszont nem számoltak abszolút többséggel, s elemzők úgy vélték, a 2015 óta hatalmon lévő Costának továbbra is szüksége lesz kisebb pártok támogatására.Ez idáig a szocialistáknak csak 108 mandátumuk volt a törvényhozásban. Ilyen mértékű győzelemre azonban csak egyszer volt példa a párt történetében.A kisebbségi kormány költségvetése váltotta ki az előrehozott választásokatA több mint 10 milliós országban azért járultak urnákhoz a választók, mert a parlament októberben elutasította a kisebbségi kormány idei költségvetésének elfogadását. A konzervatív ellenzék mellett a Costát évek óta támogató kis baloldali pártok is egyhangúlag a költségvetés ellen szavaztak.