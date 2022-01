Február elsején Orbán Viktor a Kremlben tárgyal Putyinnal

Orbán a pénteki rádióinterjúban azt mondta, Magyarország a békében érdekelt.Hogy február első napján látogat Moszkvába Orbán, azt Szijjártó közölte január 20-án, az orosz TASZSZ hírügynökségnek adott interjúban. Akkor arról beszélt, hogy a találkozó fő témája Paks II. lesz, de tárgyalnak majd a gázszállítási szerződés kiterjesztéséről, az orosz fejlesztésű koronavírus-fertőzés elleni vakcina, a Szputnyik V esetleges magyarországi gyártásáról, valamint a két ország közös űrkutatási projektjéről is.

, tekintettel a magyar–orosz kétoldalú kapcsolatok fejlettségére.A sajtófőnök hozzátette: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin tárgyalásával egyidőben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is megbeszélést folytat egymással.

Havasi Bertalan emlékeztetett: a koronavírus negatív hatásai ellenére sikerült folytatni a magyar–orosz gazdasági projekteket, amelyek közül több is a csúcstalálkozó napirendjére kerül. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin megvitatja a legfontosabb nemzetközi ügyeket is.Azt Havasi és Peszkov is kiemelte, hogy m

Február elsején délután Orbán Viktor miniszterelnök munkalátogatás keretében tárgyal Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a Kremlben – jelentette be hivatalosan Havasi Bertalan , a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A látogatásról hétfőn orosz újságíróknak Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő is beszámolt.