Végigsöpört a Malik vihar Észak-Európán

A Malik vihar 160 kilométer per órás széllel, rengeteg hóval és esővel söpört végig a skandináv országokon vasárnap. Nyomában csak áramszünet és összedőlt épületek maradtak, tudósít az Euronews.



This storm Malik ain’t no joke man bloody hell pic.twitter.com/b9CkndVTo0 — Tiramisu (@Smamzino) January 30, 2022

A nine-year-old boy and a 60-year-old woman have been killed by falling trees in strong winds caused by Storm Malik https://t.co/yOGHtmYWwh — Sky News (@SkyNews) January 30, 2022

Koppenhágában egy mobil covid-központot sodort el a szél. A letépett tetők és kicsavart fák legkevesebb 2 emberrel végeztek. A Dániát Svédországgal összekötő Oresund hidat is le kellett zárni.Észtországban a hatalmas hó okozott bonyodalmat. A mentősöket több mint százszor riasztották elakadt vagy felborult autókhoz.Észak-Lengyelországban több járművet és magasfeszültségű vezetéket is megrongáltak a kidőlt fák. Egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült az ítéletidő következtében. 700 ezren maradtak áram nélkül.A Malik utoljára a brit szigetekre csapott le. Skóciában egy idős nővel, Angliában pedig egy 9 éves kisfiúval végeztek a kicsavarodott fák. A skót miniszterelnök elmondta: az áramszolgáltatást sikerült helyreállítaniuk, de még napokig lehetnek kimaradások, a kármentés pedig hetekig is eltarthat.