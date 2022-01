Véget ért a madridi találkozó: Orbán és a szélsőjobb mégsem ítélte el Moszkvát

Mindezekről zárónyilatkozatban foglaltak állást a konferencia végén. A Le Pen honlapján olvasható nyilatkozat kiáll amellett, hogy• az EU részesítse előnyben az Európában gyártott termékeket, ezzel is segítve a helyi gazdákat,• kritizálja az uniós bevándorlás-politikát és határőrséget,• támogatja az uniós energiatermelő kapacitások bővítését,• előbbre sorolja a nemzeti alkotmányokat az unióssal szemben.Le Pen, Orbán és Morawiecki mellett a spanyol Vox, az osztrák FPÖ, valamint észt, flamand, bolgár és litván pártok írták alá a nyilatkozatot.

, amely folyamatos együttműködésre teremtene lehetőséget az Európai Parlamentben a jobboldali pártok között. Ezek a pártok jelenleg három különböző frakciókhoz tartoznak vagy függetlenek, de összehangolnák politikáikat, álláspontjaikat és "minden egyes párt szabadságát tiszteletben tartva" a szavazataikat is - jelentette be Jorge Buxadé.Ismertetése szerint

A résztvevők most megállapodtak abban, hogy Brüsszelben koordinációs irodát hoznak létre

A jelenlévő politikusok nem voltak hajlandók elfogadni a házigazda, spanyol VOX párt által ismertetett szövegverziót, amelyet az alakulat szóvivője,sajtótájékoztatón is ismertetett, és amelyben konkrétan le volt szögezve, hogy:. A végső változatot, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke tette ki honlapjára, ebben már szó nincs Putyinék elítéléséről. "Francia sajtóhírek szerint Le Pen nem volt hajlandó aláírni az oroszokkal szemben kritikus változatot, ezért törölték a kérdéses bekezdést" - írta a 444

Nous aimons l'Europe parce que nous aimons nos Nations. Et nous défendrons l'Europe parce que nous défendons nos Nations ! À #Madrid , avec les chefs des partis patriotes, nous avons défini notre vision commune de l’Europe, contre une UE à la dérive 👉🏻 https://t.co/AGhUG1DyH7 pic.twitter.com/cckxnQv85W