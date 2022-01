Orbán Viktor és George Simion is ott van a szélsőjobboldali pártok madridi csúcstalálkozóján

Több konzervatív vagy éppen szélsőjobboldali vezető, köztük Magyarország és Lengyelország miniszterelnöke találkozott a kétnapos csúcstalálkozón Madridban, hogy megvitassák egy új, közös európai parlamenti képviselőcsoport megalakítását – tájékoztat többek között az Adevărul.



Proud to be representing 🇷🇴Romania with Aurelian Pavelescu this Friday and Saturday for a major conference in #Madrid, 🇪🇸Spain. Along with hosts @Santi_ABASCAL and @Jorgebuxade, we are expecting @MorawieckiM of 🇵🇱Poland, @Viktor_Orban of 🇭🇺Hungary and @MLP_officiel of 🇫🇷France. https://t.co/rz3GRfWgl1 — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) January 28, 2022

🇪🇸 Spain's @Santi_ABASCAL and 🇵🇱 Poland's @MorawieckiM are two genuine European leaders, capable of keeping our continent safe from Putin's expansionism. I was glad to see both of them today at the #Madrid Summit taking a vigorous stand against Russian bullying of its neighbors. pic.twitter.com/SqywFxC1qn — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) January 29, 2022

I congratulate my friend @Jorgebuxade and the @vox_es party for organizing the 🇪🇸 Madrid Summit. I signed the Joint Declaration for the Future of Europe as a union of sovereign nations. We hope to meet again in Bucharest in mid-February.🤝 pic.twitter.com/vEfVJGGlP1 — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) January 29, 2022

A találkozót a jobboldali spanyol párt, a Vox elnöke,hozta össze egy fedél alá, csaknem két hónappal a varsói csúcstalálkozó után.Korábban Abascal az Origo szerint úgy nyilatkozott, hogy „Magyarország és Lengyelország a Vox két kedvenc szövetségese, ezen országok vezetőivel tökéletes összhangban vannak a határok védelme, a családpolitika, valamint a szuverén nemzetek megvédésének ügyében” és mivelésis már Varsóban rábólintottak a madridi találkozóra, ezért az ukrán válság ellenére mégis megszervezték a most hétvégére tervezett eseményt.A magyar és lengyel miniszterelnök mellettfrancia elnökjelölt is Madridba utazott, de jelen volt továbbá: az osztrák(a radikális jobboldali Osztrák Szabadságpárt - FPO képviselője), a belgaa (Flamand Érdek- Vlaams Belang szintén jobboldali párt képviselője), valamint Bulgária, Észtország, Litvánia, Hollandia szélsőjobboldali képviselői is.Érdekesség, hogy az olasz Liga és a Olasz Testvérek vezetői nem utaztak el a madridi csúcsra, úgy, ahogy Varsóban sem tették Romániát a jelek szerint, az AUR társelnöke, valamint, a romániai Keresztyéndemokrata Nemzeti Parasztpárt (Partidului Național Țărănesc Creștin-Democrat) vezetője képviseli a csúcsún - legalábbis Simion ezt jelentette be a Twitteren és az Instagramon.Egy másik posztban Abascalt és Morawieckit igazi európai vezetőknek titulálja, akik szerinte képesek Európát megvédeni a „putyini terjeszkedéstől”.„Örömmel láttam, hogy a madridi csúcstalálkozón mindketten erőteljesen kiálltak az oroszok fellépése ellen, akik a szomszédjukat zaklatják” – írja Simion.De nem maradhatott ki a közös selfie sem. Ehhez azt írta, hogy ő is aláírta a közös nyilatkozatot, amely Európát, mint a szuverén nemzetek közös uniójaként tekinti. Hozzátette: reméli, hogy február közepén újra találkozhatnak Bukarestben.Egyébként korábban Simion a România TV egyik csütörtök esti műsorában úgy nyilatkozott , hogy másnap többek közöttral is tárgyalni fog arról, hogy mi lesz a hazafias pártok politikai jövője Európában. "Mert mi nem vagyunk szélsőségesek vagy EU-ellenesek, hanem egy egységes Európa mellett vagyunk, amelyben azonban megőrzik a nemzeti elemeket is" - tette hozzá.